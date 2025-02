Prihaja Veliki brat: prepoznavanje tablic po skrajšanem postopku v DZ

Kot so nam odgovorili na vprašanje, je glavni cilj v tem, da se "odpravi glavni problem uporabe naprav za samodejno prepoznavanje vozil, ki izvira iz različnih pravnih razlag določb 25. člena Zakona o celostnem prometnem načrtovanju (ZCPN) in neskladja med tem zakonom in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov (ZVOP) (80. členom)." Predlagatelji z "implementacijo Svežnja za urbano mobilnost" , ki ga je pripravila EU, želijo vzpostaviti zakonsko podlago za ukrepe občin pri omejevanju dostopa in prometa, na primer v mestnem jedru ter v zavarovanih območjih in nizkoemisijskih conah, "prav tako pa tudi k urejanju in nadzoru parkiranja" .

Zakonodajni postopek se je začel 9. januarja z objavo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o celostnem prometnem načrtovanju. Zakon predlaga skupina poslank in poslancev, na čelu s prvopodpisano poslanko Gibanja Svoboda Tamaro Kozlovič , podpirajo pa ga občine. Zanimivo pa je, da želijo predlagatelji, ki imajo, kot je razvidno iz podanih mnenj, podporo občin, zadevo speljati po skrajšanem postopku, kar je na predlagateljem zakona potrdil tudi evidenčni kolegij DZ. Zakaj? "Ker gre za manjše spremembe oziroma za ureditev zelo ozkega sklopa Zakona o celostnem prometnem načrtovanju (ZCPN) oziroma enega od ukrepov EU za trajnostno mobilnost," odgovarjajo v stranki predlagateljici.

Kaj konkretno pravi sporni 25. člen o uporabi naprav za samodejno prepoznavanje vozil pri nadzoru pravilnega parkiranja vozil in upravičenega dostopa do območij z omejenim prometom, ki po mnenju nekaterih prinaša povečan nadzor nad našim gibanjem v prometu? Občinske oz. pristojne službe bi izvajale nadzor z napravami za samodejno pridobivanje podatkov o vozilih. Pri tem gre za osebne podatke, kot so osebno ime lastnika vozila ali podjetja, naslov stalnega ali začasnega prebivališča oz. sedeža, če je oseba tujec, njegove rojstne podatke, matično številko, zaposlitev osebe in slikovne posnetke vozila v delu, ki omogoča prepoznavo registrske označbe.

(5) Ne glede na prejšnji odstavek se podatki iz prve alineje in slikovni posnetki vozila iz druge alineje drugega odstavka tega člena, ki ne bodo uporabljeni za dokazovanje prekrškov, brišejo takoj, ko je to mogoče, najpozneje pa v 30 dneh od njihovega nastanka.

(4) Podatke iz drugega odstavka tega člena lahko pristojni prekrškovni organ obdeluje v tolikšnem obsegu in trajanju, kolikor je to nujno potrebno za izvedbo nadzora in postopka o prekršku, vendar najdlje tri leta od njihove pridobitve. Po poteku roka iz prejšnjega stavka se podatki izbrišejo.

(2) Upravljavec zbirke podatkov o dostopu in parkiranju vozil je pristojni prekrškovni organ občine. Za opravljanje nadzora nad dostopom ali parkiranjem z napravami iz prejšnjega odstavka in za izvedbo postopka o prekršku pristojni prekrškovni organ pridobiva, zbira, obdeluje in upravlja naslednje podatke: osebno ime lastnika vozila ali ime podjetja, naslov stalnega ali začasnega prebivališča oziroma sedeža, EMŠO, če je fizična oseba tujec, njene rojstne podatke, matična številka pravne osebe, zaposlitev odgovorne osebe, slikovne posnetke vozila v delu, ki omogoča prepoznavo registrske označbe vozila in samega vozila.

V Svobodi pravijo, da so lokalne skupnosti zaradi neskladji v obstoječi zakonodaji težave. "Opozorile so, da so se zaradi pravno pomanjkljive ureditve v ZCPN in omenjenega neskladja z ZVOP znašle v upravnih in sodnih postopkih, ki jih zoper njih sproža Informacijski pooblaščenec (IP). Kljub temu da je Upravno sodišče v enem od omenjenih postopkov odločilo, da ob uporabi ustreznih varovalk in nepovezljivosti evidenc, podatki na registrskih tablicah niso podatki, ki bi neposredno razkrivali določenega posameznika, je zaradi aktivnosti IP vpeljava novih in tudi uporaba že obstoječih sistemov ANPR otežena. Na slednje pa poleg lokalnih skupnosti opozarjajo tudi drugi deležniki, ki sisteme že več let aktivno uporabljajo."

Ob tem menijo, da Slovenija na področju uporabe omenjenih sistemov "krepko zamuja", kajti številne članice EU že nekaj časa uporabljajo sisteme za potrebe upravljanja parkirne politike, vključno z nadzorom parkiranja z vozili z nameščenim sistemom za avtomatsko prepoznavo registrskih tablic, ali pa vstope v mesta in brezemisijske cone. Ob tem omenjajo Nizozemsko, Hrvaško Istro ter Gradec. Predlagatelji so se posvetovali s pristojnim ministrstvom za infrastrkturo, ki ga sicer vodi Alenka Bratušek iz ministrske kvote Gibanja Svoboda, in pristopil k spremembi zakonodaje.

Prepričani so, da zakon, ob preučitvi dosedanjih mnenj IP in sodno prakso, ne posega v spoštovanje človekovih pravic do varstva osebnih podatkov. IP je sicer svoje mnenje nazadnje podal 20. januarja, na podlagi katerega v stranki pravijo, da je "nekaj na novo prejetih opozoril IP smiselno upoštevati, in jih bomo oblikovali v amandmaje, z namenom, da se nekateri pomisleki IP odpravijo".