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Slovenija

Ukinitev subvencij za električna vozila? 'To bi bilo najslabše, kar se lahko zgodi'

Ljubljana, 08. 08. 2026 07.00 pred dvema dnevoma 2 min branja 295

Avtor:
24UR ZVEČER
Polnjenje električnih vozil

Na trgu električnih avtomobilov pri nas vlada precejšnja negotovost. Vlada zaradi izčrpanih sredstev ukinja subvencije za nakup električnih vozil, številni kupci pa so ostali pred neprijetno dilemo. Med njimi tudi tisti, ki so avtomobile že naročili in pri izračunu cene računali na več tisoč evrov državne pomoči. Kdo bo subvencijo še lahko dobil, kdo jo bo izgubil in zakaj za zdaj ni jasno, ali bo nov razpis sploh še kdaj objavljen?

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    Iz 24UR ZVEČER: Ažman o subvenciji za električna vozila

Nenadna ukinitev subvencij bi bila dejansko res najslabše, kar se lahko zgodi, je v oddaji 24UR Zvečer povedal Slavko Ažman, strokovnjak s področja trajnostne mobilnosti. "Velik pretres na trgu električnih vozil. Nekaj podobnega smo doživeli že v Nemčiji, ko se je trg dobesedno sesul. Posledice smo čutili tudi v Sloveniji, kljub temu, da se na tem področju pri nas ni popolnoma nič spremenilo."

Sicer pa, kot je dejal, te napovedi ne razume popolnoma v smislu, da bo dejansko prišlo do ukinitve subvencij. "Še vedno verjamemo avtomobilisti, da bo prišlo še do novih subvencij, in seveda apeliramo na pristojne, da poskrbijo in pomirijo ljudi, ki jih sedaj res upravičeno skrbi," je poudaril.

Kaj pa v primeru, ko nekdo naroči avtomobil in računa na subvencijo? Naj z nakupom počaka ali ga vseeno izpelje do konca?

Ažman pravi, da je ravno zaradi takih primerov izredno pomembno, da so te stvari dolgoročne, da se ve vnaprej. "Tukaj seveda računamo, da bodo pristojni poskrbeli za vse, ki so se lahko, recimo, opekli v tem primeru. Tako da se ne izgubi zaupanje v državo in institucije, v električno mobilnost."

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Kje smo Slovenci pri nakupih e-vozil v primerjavi z drugimi evropskimi državami?

Kot pravi Ažman, smo, zahvaljujoč tudi relativno dobri politiki spodbud, malo pod evropskim povprečjem in sedaj s tem pospeškom v zadnjih dveh mesecih ga pospešeno in vse hitreje dosegamo.

"Praktično vsak peti avto, prodan v Sloveniji, je sedaj električni. V prejšnjem mesecu smo prodali skoraj 1500 električnih avtomobilov in samo za primerjavo – dizelskih avtomobilov je bilo v tem mesecu manj kot 300," je povedal.

In kot je še poudaril: "Električni avtomobili so izjemno energetsko učinkoviti, porabijo tretjino energije, omogočajo energetsko neodvisnost, v končni fazi neodvisnost od gibanja cen na svetovnih energetskih trgih. Prav tako omogočajo čistejšo mobilnost. To je prihodnost, tako da tu mislim, da ni dileme, kaj je v interesu države."

električni avtomobili vlada kupci subvencija
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KOMENTARJI295

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JApajaDAja
09. 08. 2026 13.10
ko se ti v uri in pol baterija napolni za 4 %,za ceno cca 3,5 € za 26 km?.....čas je še vedno denar....
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0 0
Smuuki
09. 08. 2026 09.06
Subvencije za električne avtomobile je samo prelivanje denarja od revnih ki si takega avta za 100 000 € ne moremo kupiti tistm ki to že itak zmorejo. Subvencioniranje bogatih za nakup avta je nekaj plemenitega. Subvencioniranje nakupa sodobnega traktorja je pa nekaj zavržnega. Od traktorja imamo hrano in obdelano kraino. Od električnega avta pa polne plaže na hrvaški obali. Ja bolj nujno je subvencionirati električne avte. Koliko denarja v skupnem znesku se nameni za nakup avtov in koliko za nakup kmetjske opreme? Ne šteti subvencije ki jih podarimo ukrainski perutnini ptuj in hrvaški panviti. Sloveniji ostane 1/3 vse ostalo je podarjeno tujini. Še to tretino so si vzeli dops in njim podobni nvo ji in posamezniki ki zemlje ne obdelujejo so pa ob času sklenili najemne pogodbe s skladom kmetijskih zemlišč da poberejo subvencije. Vsi živijo v mestih. Drnovšek jim je to omogočil. Edini so vedeli kaj se pripravlja in so pohiteli sklepati najemne pogodbe. Zemljo itak obdelujejo kmetje le nič za to ne dobijo
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+5
5 0
zmerni pesimist
08. 08. 2026 20.52
Za mene nič ker vozim bencinca in ga bom še naprej
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+2
2 0
Polkavalčekrokenrol
08. 08. 2026 19.34
Tisti ki so volili desno opcijo naj trpijo,so reveži mislili da bo slovenija indija koromandija ko pride vodja na ablast,zdaj je pa tu ura resnice in vidijo da je vsak dan slabše,zdaj pa res držćava tone,definitivno,pa to je šele začetek
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+1
4 3
neodvisen
08. 08. 2026 18.17
Golobček pa uživa na morju in mu dol visi SLO.
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+0
5 5
zibertmi
08. 08. 2026 18.42
omn je opozicija,kje je vrtovec,ki bo v treg dneh uredil kaos na asvtocestah,delo ponoči,kaos je vse večji,delajo pa še podnevi ne
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+1
5 4
neodvisen
08. 08. 2026 18.15
Golobova vlada je lagala, kradla, zavajala, SLO je zadolžena kot še nikoli in levičarjem, pa tudi sindikatom, kot političnim delavcem, je to všeč. Jih je pa strah pod novo vlado.
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+2
6 4
zrela hruška
08. 08. 2026 17.05
živel in vladaj nam janez podalpski se 50 let na Dobu?! 🤣🤣
Odgovori
+1
6 5
neodvisen
08. 08. 2026 16.57
Zakaj smo vsi morali plačevati, da so si nekateri lahko kupili drage el. avtomobile ?
Odgovori
+8
9 1
JApajaDAja
09. 08. 2026 13.12
za socializem velja solidarnost :-)
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0 0
Cupko
08. 08. 2026 16.25
Nič takega. Tisti, ki si privoščijo avto izključno zaradi subvencije imajo težave. Avto si kupiš zaradi potrebe, ne pa zaradi prejema subvencije!
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+6
7 1
Bbcc12
08. 08. 2026 16.53
Zaradi potrebe in če je ceneje super.
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+1
3 2
zibertmi
08. 08. 2026 16.22
vlada je zapravila ves denar zase in svoja el vozila.
Odgovori
+3
7 4
Hudi časi
08. 08. 2026 16.18
Janez in njegovi prijatelji se ne vozijo z električnimi. Njim subvencije ne pridejo nič prav. Zakaj bi jih torej dajali drugim?
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+3
6 3
Jožajoža
08. 08. 2026 15.48
Karl kokot iz dupleka je »'kraljica ošabnosti', ki je s 897 glasovi postala postal vodja poslanske skupine in po njihovem mnenju 'začela začel dokazovati, da za politično prepotentnost ne potrebuješ ne podpore, ne sposobnosti ne osnovnega dostojanstva'. Očitali so ji, da novinarje, ki objavljajo dokumente, označuje za 'plačljive prestitute', medtem ko naj bi ob aferah svojega političnega zaveznika Borisa Mijiča molčala in ga še naprej podpirala. A vam ni jasno,da se ob takih " poslancih" piše kraj.ko še niso bili poslanci,so bili prevaranti,davčni utajevkaci,dolžniki....sedaj oa "finančni strokovnjaki".Slovenci,kako dolgo še bomo to prenašali.ZA NAŠE OTROKE GRE
Odgovori
-1
3 4
Jožajoža
08. 08. 2026 15.36
Volilci smo se prav odločili,da smo izvolili Goloba.sedaj je pa ba oblasti janša,ki he volitve izgubil.to ne pije vode
Odgovori
+3
10 7
Important notice
08. 08. 2026 16.09
Golob do informacijskega mrka sploh ni prišel noter - po 20 minutnem mrku je bil pa kar naenkrat na prvem mestu.
Odgovori
+0
3 3
Hudi časi
08. 08. 2026 16.19
Informacijski mrk nima veze z rezultati. 30 let nazaj ni bilo nič na internetu.
Odgovori
+3
5 2
Jožajoža
08. 08. 2026 15.31
4 leta se je plesalo,sedaj smo pa v totalnem dreku
Odgovori
+8
10 2
Bbcc12
08. 08. 2026 16.54
Sedaj pod Janšo štorujemo kot že trikrat do sedaj.
Odgovori
+0
4 4
QueenKong
08. 08. 2026 15.11
bogatim bomo dajali denar za avte,bolanim otrokom bomo pa še naprej zbirali donacije za zdravljenje !
Odgovori
+14
14 0
Polkavalčekrokenrol
08. 08. 2026 15.10
Uživajte,vlada dela
Odgovori
-1
4 5
Jožajoža
08. 08. 2026 15.39
Plesa je konec
Odgovori
+5
6 1
Polkavalčekrokenrol
08. 08. 2026 19.31
definitivno
Odgovori
-1
0 1
lakala28
08. 08. 2026 15.09
Če je med električnim avtomobilom in med avtomobilom z motorjem z notranjim izgorevanjem res samo 3% razlike v ogljičnem odtisu, potem je to financiranje več kot sporno. Ne vem pa, zakaj eles nikomur več ne izda soglasja za oddajanje elektrike v omrežje iz fotovoltaike, če elektrike primanjkuje zaradi sušnih in podobnih razmer. Oni že vejo.
Odgovori
+9
10 1
Hudi časi
08. 08. 2026 16.20
Od kod vam ta info o 3%?
Odgovori
-1
3 4
lakala28
08. 08. 2026 17.23
To ni noben info ampak rezultat strokovne primerjave, ki je bil prikazan v dokumentarcu, kjer so primerjali vse, od proizvodnje, uporabe in razgradnje.
Odgovori
+4
4 0
Streznitev
08. 08. 2026 15.09
Da bo nam vsem popolnoma jasno: Ker so evropska sredstva pošla, bo nadaljnje subvencioniranje odvisno izključno od domačega proračuna in novega Odloka o programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe, ki ga bo vlada predvidoma obravnavala jeseni. Nacionalni viri so precej omejeni, zato je prihodnost novih razpisov še negotova.
Odgovori
+6
6 0
bobiv
08. 08. 2026 15.01
Država rabi denar, treba je dat naftašem, treba je dat Izraelu, podpora na volitvah ni zastonj!
Odgovori
+2
8 6
bobiv
08. 08. 2026 14.59
Fosilni Kitajci so še vedno cenejši od vseh EU avtomobilov, z vso opremo, zato ni stvar samo v elektriki!
Odgovori
+5
7 2
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