Ukinitev subvencij za električna vozila? 'To bi bilo najslabše, kar se lahko zgodi'

Nenadna ukinitev subvencij bi bila dejansko res najslabše, kar se lahko zgodi, je v oddaji 24UR Zvečer povedal Slavko Ažman, strokovnjak s področja trajnostne mobilnosti. "Velik pretres na trgu električnih vozil. Nekaj podobnega smo doživeli že v Nemčiji, ko se je trg dobesedno sesul. Posledice smo čutili tudi v Sloveniji, kljub temu, da se na tem področju pri nas ni popolnoma nič spremenilo."

Sicer pa, kot je dejal, te napovedi ne razume popolnoma v smislu, da bo dejansko prišlo do ukinitve subvencij. "Še vedno verjamemo avtomobilisti, da bo prišlo še do novih subvencij, in seveda apeliramo na pristojne, da poskrbijo in pomirijo ljudi, ki jih sedaj res upravičeno skrbi," je poudaril.

Kaj pa v primeru, ko nekdo naroči avtomobil in računa na subvencijo? Naj z nakupom počaka ali ga vseeno izpelje do konca?

Ažman pravi, da je ravno zaradi takih primerov izredno pomembno, da so te stvari dolgoročne, da se ve vnaprej. "Tukaj seveda računamo, da bodo pristojni poskrbeli za vse, ki so se lahko, recimo, opekli v tem primeru. Tako da se ne izgubi zaupanje v državo in institucije, v električno mobilnost."