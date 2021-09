Avtomobilsko zavarovanje skleni kar preko spleta – kako?

Sklenitev avtomobilskega zavarovanja je nujna, a je lahko preprosta in zanesljiva ne glede na to, ali želimo zavarovati svoje prvo vozilo ali obnoviti veljavno avtomobilsko zavarovanje. Ali veste, da WIZ avto zavarovanje enostavno sklenete kar online? Postopek za informativni izračun cene je zelo enostaven, v le nekaj korakih preko spletnega sklepalnika vpišete podatke svojega avtomobila in osebne podatke.