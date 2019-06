MOL: Žalosti nas, da smo za uresničitev projekta Center Rog izgubili skoraj tri leta

Nedavno je pravnomočna postala še zadnja od osmih tožb, ki jih je Mestna občina Ljubljana (MOL) vložila proti osmim uporabnikom nekdanje Tovarne Rog. V vseh primerih je sodišče odločilo v prid občine in toženim posameznikom naložilo, naj zapustijo Rogove prostore.

"Postopki, v katerih je MOL tožil za izpraznitev, so zaključeni in jim je ugodeno," je potrdil odvetnik rogovcev Zoran Korenčan. Zadnji toženi posameznik je moral do danes zapustiti nekdanjo tovarno. "So pa notri še drugi uporabniki, vsaj kolikor je meni znano. Proti tem pa nima odločb. Kako bo MOL proti njim postopil, morate njih vprašati," je poudaril.

Kot pravi odvetnik, teh osem uporabnikov Roga po njegovih informacijah ne uporablja več. Je pa opozoril na nesorazmerno visoke stroške, ki jih morajo ti posamezniki plačati, ker je bila vrednost spora ocenjena na okoli 200.000 evrov. "Kar potegne nesorazmerno visoke stroške za odvetnike, sodne takse ... Stroški, ki so bili naloženi posameznikom, so se nato gibali od tri do sedem tisoč evrov oziroma tudi več. Kolikor je meni znano, ti ljudje zbirajo denar in počasi odplačujejo po obrokih mestni občini," je dodal.

Na skupščini uporabnikov Roga so ta teden občini poslali dopis, v katerem so sprejeli pogoje za pogajanja, ki jim jih je postavil župan Zoran Janković, in predlagali datum za javno tribuno, ki naj bi bila 18. junija. Kot so poudarili, upajo, da bodo nova pogajanja produktivnejša kot tista leta 2016. Na srečanju s predstavniki občine pa želijo najti mirno in produktivno rešitev konflikta.

"V vsakem primeru se nam zdi bolje imeti neki odprt dialog z občino, kot pa da se to rešuje prek nekih argumentov moči," je poudaril Miha Blažič - N'toko, eden od uporabnikov Roga. Poudaril je, da si uporabniki želijo ohraniti posebnost Roga. "Želimo ohraniti tiste vsebine in načine delovanja, ki so se v zadnjih 13 letih izkazale za pozitivne in ki dobro delajo in za katere v končni fazi priznavajo tudi na občini, da dajejo dodano vrednost Ljubljani. V tem smislu si želimo, da bi te vsebine delovale še naprej in da bi delovale avtonomno," je dejal.

'Žalosti nas, da smo za uresničitev projekta Center Rog izgubili skoraj tri leta'

Na občini pravijo, da jih veseli, da so s končanjem vseh osmih postopkov na sodišču dani pogoji za nadaljevanje investicije v Center Rog. "Žalosti nas, da smo za uresničitev projekta Center Rog izgubili skoraj tri leta. Žal nam je predvsem za okoliške prebivalce, ki so glasno izražali nezadovoljstvo z obstoječim stanjem na tem območju glede varnosti, hrupa in komunalne neurejenosti," so poudarili na občini.

Dodajajo, da bo s tem "celotno degradirano območje nekdanje tovarne dobilo novo arhitekturno in programsko vsebino, izredno pomembno za razvoj mesta". O nadaljnjih korakih o nekdanji tovarni Rog pa za zdaj niso želeli govoriti.

Z bližnjega gradbišča odnašali material za barikade

Nekateri uporabniki Roga pa so se prestrašili, da bo zaradi izteka sodnega varstva župan Janković tja poslal gradbenike, zato so pretekli vikend začeli postavljati barikade. O tem je bila obveščena tudi policija. "Občani so obvestili Operativno- komunikacijski center PU Ljubljana, da neznane osebe iz bližnjega gradbišča odnašajo gradbeni material. Na kraju so posredovali policisti, ki so ugotovili, da več oseb iz gradbišča Trubarjeve ceste odvaža gradbeni material (kamni, betonski robniki, plošče ipd..) na območje nekdanje tovarne Rog. Glede na zbrano dogodek nima znakov kaznivega dejanja, bodo pa policisti zbiranje obvestil glede samih okoliščin nadaljevali," so nam pojasnili s PU Ljubljana.