Avtoprevozniki Šarcu predstavili svoje težave

Skoraj vsi avtoprevozniki so se srečali na drugem srečanju avtoprevozniških družin in prevozniških podjetij. Njihov namen je bil, da se preštejejo in skupaj opozorijo na težave v panogi. Med številnimi izzivi so izpostavili nelojalno konkurenco, ki odžira denar družinam in njihovim zaposlenim.