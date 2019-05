Avtoprevozniki opozarjajo na sumljive prakse podjetja Žonta

Nekateri so za pridobivanje poslov pripravljeni tudi goljufati, kar preverjajo tudi policisti, ki so potrkali na vrata avtoprevozniškega podjetja Žonta. Samo Feštajn, lastnik podjetja, je dejal: "Upam, da bodo ugotovili tisto, kar morajo ugotoviti. Da imamo vse ustrezno. Če ne pa se bomo morali zagovarjati."

Prometne nesreče na slovenskih cestah in večkilometrske kolone niso nobena redkost, prav tako ne okvare, zaradi katerih morajo za več ur zapreti ceste. Letni prirast prometa je petodstoten, pravijo na Darsu, zato je posledično tudi nesreč vse več. Vse to pa podjetjem, ki ponujajo avtovleko, predstavlja tudi priložnost za zaslužek, konkurenca pa je posledično vse večja.

Policisti sumijo, da so v podjetju ponarejali dokumenti, da bi lahko kot Darsov pogodbenik odvažali pokvarjena in poškodovana vozila. Sumi o nepravilnem ravnanju se širijo tudi na Dars, ki objavlja razpise. V odvetniški pisarni, ki zastopa druge avtoprevoznike, so ugotovili, da izbira podjetja Žonta ni bila le malomarna, ampak da je imel nekdo na Darsu očitno dodaten interes. Anže Godec iz pisarne Godec Černeka Nemec o tem: "Že od samega začetka v tem postopku so bili najprej obveščeni posamezni izvajalci, da bo razpis, hkrati je bilo merilo datum oddaje vloge. Se pravi, v primeru enakega števila točk, so bili v prednosti tisti, ki so prej oddali vlogo."