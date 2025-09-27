Avtoprevozniki opozarjajo: Smo nekonkurenčni in tako ne gre več naprej

Predsednik sekcije za promet pri OZS Peter Pišek je v nagovoru izpostavil prevelike obremenitve v prevozniškem sektorju. "Smo nekonkurenčni in tako ne gre več naprej," je poudaril.

"Problem v prevozništvu so tudi kadri, ni voznikov, nimamo niti šolanja za voznika," je dodal. Poleg tega je opozoril, da pri zelenem prehodu nimajo ne strategije ne denarja. Navedel je, da bi draga električna vozila radi vozili vsi, a za to nimajo infrastrukture.

Zbrane je nagovorila tudi ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek. Izpostavila je, da morajo biti digitalizacija, zeleni prehod in umetna inteligenca sektorju v prednost, ne v breme. "Brez prevoznikov bi bile trgovine prazne," je še dejala.

Na srečanju, ki je potekalo na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani v organizaciji sekcije za promet pri OZS in združenja za promet pri Gospodarski zbornici Slovenije (GZS), so bili nekateri kritični tudi do napovedi predsednika vlade Roberta Goloba o uvedbi obvezne božičnice. Predsednik OZS Blaž Cvar in generalna direktorica GZS Vesna Nahtigal sta menila, da bi se moral pred tem posvetovali s socialni partnerji. "To so obljube na račun drugega," je dejal Cvar.

Srečanja se je udeležil tudi predsednik državnega sveta Marko Lotrič, ki je poudaril pomen uspešnega gospodarstva. "Če bomo imeli uspešno gospodarstvo, bomo imeli tudi močno socialno državo," je dejal.