Avtoprevozniki opozarjajo: Smo nekonkurenčni in tako ne gre več naprej

Ljubljana, 27. 09. 2025 21.30 | Posodobljeno pred 11 dnevi

STA
Več kot 3000 prevoznikov in njihovih družinskih članov je na današnjem osmem tradicionalnem srečanju opozorilo na težave v sektorju, med drugim na preobremenjenost voznikov in njihovo pomanjkanje. Izpostavili so tudi nujnost ureditve infrastrukture, so v sporočilu za javnost zapisali v Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).

Predsednik sekcije za promet pri OZS Peter Pišek je v nagovoru izpostavil prevelike obremenitve v prevozniškem sektorju. "Smo nekonkurenčni in tako ne gre več naprej," je poudaril.

"Problem v prevozništvu so tudi kadri, ni voznikov, nimamo niti šolanja za voznika," je dodal. Poleg tega je opozoril, da pri zelenem prehodu nimajo ne strategije ne denarja. Navedel je, da bi draga električna vozila radi vozili vsi, a za to nimajo infrastrukture.

Zbrane je nagovorila tudi ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek. Izpostavila je, da morajo biti digitalizacija, zeleni prehod in umetna inteligenca sektorju v prednost, ne v breme. "Brez prevoznikov bi bile trgovine prazne," je še dejala.

Na srečanju, ki je potekalo na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani v organizaciji sekcije za promet pri OZS in združenja za promet pri Gospodarski zbornici Slovenije (GZS), so bili nekateri kritični tudi do napovedi predsednika vlade Roberta Goloba o uvedbi obvezne božičnice. Predsednik OZS Blaž Cvar in generalna direktorica GZS Vesna Nahtigal sta menila, da bi se moral pred tem posvetovali s socialni partnerji. "To so obljube na račun drugega," je dejal Cvar.

Srečanja se je udeležil tudi predsednik državnega sveta Marko Lotrič, ki je poudaril pomen uspešnega gospodarstva. "Če bomo imeli uspešno gospodarstvo, bomo imeli tudi močno socialno državo," je dejal.

nekodnas
04. 10. 2025 10.23
Žalostno a resnično, ko si " mali" te velika podjetja spravijo v nekonkurenčnost in hitro propadeš. Pred desetletji mi je prijatelj povedal ( lastnik manjše živilske prodajalne) ,da ne more konkurirati proti velikim trgovskim družbam, saj je njegova Nabavna cena od dobavitelja, višja kot je prodajna cena pri velikem trgovcu. Malih prodajalen z živili je zelo malo, mogoče še kakšna v manjšem kraju, s starejšimi težko mobilnimi kupci, od prodaje pa lahko preživi samo ena oseba lastnik S.P -prodajalec. Podobno kot je zapiranje bencinskih servisov Petrola ( črni vrh nad Idrijo) zaradi nerentabilnosti.
brezveze13
30. 09. 2025 19.59
pravijo da ni voznikov, skoraj vsak peti državljan lahko sede za volan kamiona, a vse preveč je slabih praks delodajalcev med njimi tudi avtovleka KOPINŠEK ki gre in je večino letne sezone na morju z jahto ne more pa poplačati svojih delavcev za opravljanje storitev avtovleke. Takšnih Kopinškov je v sloveniji kar vsak drugi večji prevoznik in zato noče nobeden za volan, država pa namesto da preveri poslovanje in postopke podobnih prevoznikov raje uvaža filipince ki niti ne znajo dvigniti pokrova motorja na vozilu
Darko32
28. 09. 2025 21.21
+6
Če gledamo generalno vidimo, da z to ideologijo ne bodo nič rešili. namreč poglejmo generalno. POdjetij, ki imajo proizvodnjo je čedalje manj. Z tem je manj prevozov in tudi količine prevozov je manj. VIdimo, da železnica zapira nakladalne rampe in vidimo, d aje tudi na tej točki šlo vse v maloro. Vidimo, d animajo več tovornih vlakov, kateri bi lokalni ptovorni promet vzdrževali. Tudi na tej točki je šlo vse v maloro. Če gledamo ptransport vidimo, d arecimo en paket teže 1 kg. pošlješ na razdalji 20 km. plačaš 8 €.Drugi še več računajo. Posledično vidimo, da ekonomija ne more zdržati na vsem tem balastu. Zato so z zlorabami in manipulacijami povzročili zlom na tej točki in to kar sami. Šoferje so goljufali in sleparili na veliko. Država in organi so raje sodelovali pri tej manipulaciji in so udarjali po šoferjih in povzročili z levičarji zlom ekonomije tudi na tej liniji. Sedaj pa jokati in druge obtoževati pa je milo rečeno podlo in pokvarjeno do konca. Lahko je imeti kamion in potrebno je pridobiti tovor za celo leto pa je že resni problem. Zato sleparjenje en drugega ne pelje v pravo smer na dolgi rok ampak spiralni zlom na celi črti.
zazdaj
28. 09. 2025 17.39
+1
Same ovce. Gubec se je uprl ker so mu vzeli 10 % davka (desetino) tukaj pa ploskate golobu ki si vzame 75%
iskriv
28. 09. 2025 16.49
+5
Obrtniki in njihova zbornica so preveč nagnjeni k nagrajevanju sami sebi in manj svojim delavcem , zato jim delavci uhajajo , OZS pa za to krivi državo . Pravijo , da so preveč obremenjeni z davki , ko pa država želi razbremeniti direkten vpliv na plače in dohodke podjetij s tem , da bi uvedla davek na nepremičnine , pa so zopet skočili v zrak in preprečili edini možni razbremenitveni element , potem pa jokajo .
frenk707
28. 09. 2025 13.38
+8
Preveč vas je in zato eden drugemu zbijate ceno,.... voznikov pa nimate zato, ker ji slabo plačujete, ker ste preveč pogoltni in želite vse imeti samo za sebe.
ROMELS
28. 09. 2025 11.41
+9
Tako je to. Če si predrag si nekonkurenčen.
zmerni pesimist
28. 09. 2025 10.05
+2
Vi in vaš zeleni prehod he kriv in bo pokopal eu drugje pa veselo kurijo tankajo in onesnažujejo
borjac
28. 09. 2025 09.50
+7
"Več kot 3000 prevoznikov"..... so vmes tudi mali avtoprevozniki , ki se prebivajo skozi življenje , so pa tudi milijonarji z par sto kamioni , ki živijo z družinami v bogastvu , primeri sinov avtoprevoznikov, z Lamborginiji in v vlogi playbojev , NAJPREJ 3000 avtoprevoznikov , to najmanj za trikrat presega potrebe Slovenije , sedaj pa bi jokali pri Državi in grozili z zapiranjem cest , nimajo šoferjev ???, dokler so imeli 3 x manj kamionov pa so imeli domače šoferje , domače šoferje , ki jih pa niso pošteno plačevali , potem so začeli uvažati šoferje z Juga , ki so za mali denar dobesedno živeli v kamionih , in vozili in vozili .... , potem je tudi teh z Juga zmanjkalo in sedaj uvažajo Indijce plačajo jim drobiž , ZAKAJ ??? zato ker so vmes širili vozni park 2 kamiona , pa 20 kamionov , pa 200 kamionov , .... osebno bogastvo je pa šlo v nebo , vile z bazeni , luksuzne mašine , jahte , sinčki z Lamborginiji , hčerkice pa na shoping v New York , , mimogrede so ti Veliki prevozniki uničili še domače prevoznike , take z enim ali dvema kamionoma , izrinili kamionske službe iz podjetji itd. ... sedaj bi pa jokali na ministrstvu , PRILAGODITI SVOJE VOZNE PARKE POTREBAM DRŽAVE , zmanjšati število kamionov , kupovati avte do 80.000 € in ne za 200.000€ ali več , plačati pošteno šoferje , kajti zavedati se morate tega kar ste pozabili VELIKI prevozniki , ŠOFERSKO DELO JE ZELO TRD POKLIC , POLN GARANJA IN NEVARNOSTI , NE IZKORIŠČAJTE TEH GARAČEV ZA VOLANOM , in vse bo OK.......
SDS_je_poden
28. 09. 2025 09.07
+10
Njihov osebni vozni park in graščine, ki jih imajo govorijo zgodbo zase...
walter2
28. 09. 2025 08.44
+10
Da nimajo voznikov so si sami krivi!Malo manj v lastni žep(lastniki) in boljše plače tistemu(vozniku),ki dejansko ustvarja prihodek!
SDS_je_poden
28. 09. 2025 08.38
+4
Bi pričakoval, da bi kamijonđije prispevali več za obnovo infrastrukture, glede na to, da jo bolj uničujejo s težo.
vicente
28. 09. 2025 08.25
+6
enostavno trg prevzemajo velika podjetja ki imajo boljše nabavne cene repromateriala kamionov gum,goriva in nekdo z 30 kamioni ni konkurenčen,naj se združijo v slovenski prevozniški koncern,skupno logistiko,ne gredo pod ceno in bodo lepo živeli in ne če sosed vozi za 100 na meji preživetja nekdo gre za 90 samo da ima delo.
ajdanakolesu
28. 09. 2025 08.20
-2
Jaz pa pričakujem da se število težkih kamionov in šleperjev omeji na naši AC ! Maribor-Koper je en pas neprekinjen z to težko smrdečo pločevino, ko te vozniki ne spustijo da bi prišel na pas za izvoz iz AC. So prilimani eden za drugim v strnjeni koloni. Nevarno !
Dejan Krk
28. 09. 2025 08.05
+5
Se srecni ste lahko da obstajajo ovce pripravljene vozit za tak drobiz kar se ponuja. Placa poklicnega voznika glede na zahtevnost dela, delovnika, odrekanja normalnega zivljenja bi morala bit najmanj v visini ministrske plus vsi dodatki. Balkanski suznji se vracajo nazaj ker so se vozniske place v njihovih maticnih drzavah izenacile z butalistanskimi, na Hrvaskem so ze visje za mednarodni prevoz zasluzijo vsaj 500e vec mesecno.
