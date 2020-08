'CSD-ji so leglo feministk, zafrustriranih žensk in poženščenih beta fantkov'

Danes pa se je izkazalo, da je avtor tega zapisa uslužbenec Ministrstva za notranje zadeve, ki je tam pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov. Kako so se na tvit svojega uslužbenca odzvali na notranjem ministrstvu? Še pomembnejše pa je vprašanje, ali se ministrstvu zdi sprejemljivo, da njihovi uslužbenci tako grobo žalijo uslužbence centrov za socialno delo.

Na ministrstvo, ki ga vodi Aleš Hojs, smo naslovili novinarsko vprašanje, od koder so nam sporočili, da vselej zagovarjajo spoštljivo in dostojno komunikacijo in ocenjujejo, da je konkretna objava njihovega uslužbenca na twitterju skrajno neprimerna in da se od nje povsem distancirajo.

Ali se je z uslužbencem, ki je objavil žaljiv in tudi vulgaren zapis, kdo pogovoril ali zoper njegovo dejanje kdorkoli ukrepal, pa nam z notranjega ministrstva niso še odgovorili.

V Sindikatu centrov za socialno delo (CSD) Slovenije SINCE07 so varuha človekovih pravic Petra Svetinodanes pozvali k obsodbi zapisa uslužbenca ministrstva za notranje zadeve Boruta Jakopina. V sindikatu ocenjujejo, da je Jakopin, ki je na notranjem ministrstvu sicer pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov, s tem nedopustno posegel v integriteto in dostojanstvo strokovnih delavcev CSD. Gre za kršenje ustavne pravice do osebnega dostojanstva in za sovražni govor, nedostojen kogarkoli, še posebej pa visokega uslužbenca MNZ, so opozorili.

Od varuha v sindikatu zato pričakujejo, da bo postopal skladno s pooblastili, opozoril na nedopustnost takšnega ravnanja in predlagali ukrepe, s katerimi bi v prihodnje preprečili takšna neprimerna in nedopustna ravnanja.