'Avtorja študije nista uspela nedvoumno dokazati, da podporni zid ne ustreza opredeljeni višini'

Izvedenca sta konec decembra zid izmerila s tako imenovanim georadarjem, ki v višino meri z elektromagnetnim valovanjem. Profesorja sicer sama priznavata, da ta metoda ni popolnoma zanesljiva, ampak približna; kljub temu pa na koncu izvedenskega mnenja zapišeta: "Po najinem prepričanju je zid visok med štirimi in šestimi metri. Poglobitve so lahko, ampak nikjer ne presegajo dodatnega metra".

Študijo je sicer naročila Državna revizijska komisija, danes pa so se na ugotovitve odzvali tudi pri konzorciju MarkoMark Nivala, in zapisali, da na podlagi vsebine strokovnega mnenja menijo, da avtorja študije "nista uspela zagotovo, nedvoumno in z ustrezno stopnjo verjetnosti dokazati, da podporni zid ne ustreza višini, opredeljeni v priloženi referenci".

Preseneča jih, da sta"avtorja strokovnega mnenja za izvedbo meritev uporabila georadar, v katerega natančnost in verodostojnost meritev je bil predhodno izražen dvom tako s strani našega konzorcija kot tudi 2TDK". Ter -"ta metoda ne daje zanesljivih rezultatov, kar sta nenazadnje potrdila tudi avtorja, ko v strokovnem mnenju priznata, da je z uporabo georadarja po njuni oceni zaradi nehomogenosti strukture ter prisotnosti talne vode mogoče le približno določiti skupno višino podporne konstrukcije", trdijo. In dodajajo, da meritev s PIT metodo nista izvedla, so jo pa opravili v konzorciju avgusta 2019 - ta je "pokazala, da je višina omenjenega zidu med 4,6 in 8,9 metra", trdijo pri konzorciju.

Višino sta avtorja študije sicer opravila z georadarjem, saj lastnik zemljišča pod zidom ni dovolil izkopa, Občina Pesnica pa ne sondiranja.

Opozarjajo tudi na - kot sami poimenujejo -"vprašljivo in tudi nasprotujoče si stališče avtorjev strokovnega mnenja", in dodajajo, da se bodo "v predpisanem roku do predloženega strokovnega mnenja tudi vsebinsko opredelili".