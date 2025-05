Avtorjem vsebin na OnlyFans za 133 tisoč evrov obveznosti

Iz finančne uprave so decembra lani sporočili, da so prek mednarodne izmenjave podatkov pridobili natančne podatke o dohodkih, doseženih z objavljanjem vsebin na platformi OnlyFans za več let, ter da nameravajo v začetku leta 2025 izvesti poostren nadzor.

Po njihovih podatkih gre za nekaj sto slovenskih rezidentov, od katerih jih ima registrirano dejavnost manj kot 20 odstotkov. Vse, ki objavljajo na tej platformi, so pozvali, naj preverijo, ali so ustrezno registrirani in ali so napovedali vse na ta način dosežene dohodke. Tistim, ki tega še niso storili, so dali čas do 31. decembra 2024.

Odziv na javen poziv je bil slab, do izteka roka so naknadno priglasili dejavnost in napovedali tovrstne dohodke za nazaj le trije zavezanci. Za vse preostale, ki torej niso ustrezno priglasili dejavnosti in napovedali vseh dohodkov z uporabo instituta samoprijave, so tako na Fursu začeli prekrškovne postopke in jim poslali prva obvestila o prekršku.

"V začetku tega leta smo začeli s posamičnimi nadzori glede spletne platforme OnlyFans in posamičnimi nadzori glede drugih platform, v nadaljevanju leta bomo uvedli dodatne nadzore in morebiti tudi individualne pozive preko eDavkov," so sporočili iz Fursa.