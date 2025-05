Avtoserviserji prijavili Triglav, ta odgovarja: Navedbe so netočne

"Urna postavka za kleparska in ličarska dela, ki jo vsiljuje zavarovalnica, je nevzdržna," je dejal Đureta. V SDA trdijo, da je realna cena okoli 100 evrov brez davka na uro, Zavarovalnica Triglav pa plača okoli 30 evrov na uro. To pomeni, da servisi ne morejo pokriti niti osnovnih stroškov plač in režije, kaj šele kaj zaslužiti. Želijo, da zavarovalnica serviserjem prizna realne cene po cenikih.

V prijavi so med ključnimi težavami izpostavili enostransko določanje nesprejemljivo nizkih urnih postavk za kleparska in ličarska dela, ki ne pokrijejo niti osnovnih stroškov delovanja servisov, neprepoznavanje pravno veljavnih pogodb o odstopu terjatev, kar servise ovira pri zakonitem uveljavljanju plačil, neizplačevanje nespornega dela škode v zakonsko določenih rokih, kar ogroža likvidnost podjetij, ter vsiljevanje popustov na vgrajeni material in rezervne dele, brez pravne podlage, kar dodatno obremenjuje poslovanje servisov, so dodatno sporočili iz SDA.

Kot je v izjavi za medije povedal zastopnik SDA Antonio Đureta , so se skušali sestati z vodstvom zavarovalnice, a po njegovih besedah ni bilo posluha za spremembe. Prijava AVK, ki so jo vložili v imenu 150 članov SDA, je skrajni ukrep, a so ga morali uporabiti, da bi jih vzeli resno, je dejal.

Po njegovih besedah imajo podoben odnos tudi druge zavarovalnice, so se pa za prijavo zoper Triglav odločili, ker je kot najmočnejša zavarovalnica na trgu odgovorna, da se določene stvari spremenijo. V SDA trdijo, da zavarovalnice vsiljujejo svoje pogoje, ki so le v njihovo korist, nikakor ne v korist avtoserviserjev. "To ni partnersko sodelovanje, ampak izkoriščanje," je poudaril Đureta.

Očitajo jim prevladujoči položaj na trgu

AVK pozivajo, naj po tej prijavi nujno ukrepa in zaščiti trg pred nadaljnjimi zlorabami. Od ministrstev za gospodarstvo in za infrastrukturo ter vlade pa pričakujejo, da se bodo dejavno vključili v reševanje razmer in vzpostavili dialog s stroko - "kajti brez močne mreže servisov ni varnih vozil, ni delovnih mest in ni razvoja".

Kot še poudarjajo v sporočilu, mora sistem postati pravičen, vzdržen in pregleden. "Ne moremo več dopuščati modela, v katerem zavarovalnice prevalijo tveganja in stroške na tiste, ki dejansko popravljajo vozila, ter na državljane, ki verjamejo, da imajo pravico do kakovostne sanacije škode," so navedli.

Med dokazi so po navedbah SDA zapisniki o škodah, elektronska komunikacija, pogodbe, računovodska dokumentacija in pravnomočna sodba slovenskega sodišča, ki potrjuje pravico servisa do zaračunavanja storitev po lastnem uradnem ceniku.

Zato menijo, da zavarovalnica izkorišča prevladujoči položaj na trgu. Če imajo prav, bo presodila AVK, je dejal hrvaški pravnik. Ocenil je, da so prijavo dobro utemeljili in predložili dovolj dokazov, ter poudaril, da sodna praksa kaže, da zavarovalnice ne smejo vsiljevati svojih pogojev glede urnih postavk in popravila vozil, saj da je to v domeni serviserjev.

Generali prekinil komunikacijo s SDA

Po njegovih besedah je sicer v prihodnjem obdobju na slovenskih sodiščih pričakovati več kot 1000 tožb. Če domače institucije ne bodo ukrepale, so pripravljeni sprožiti tudi postopke na ravni EU, pred evropskimi regulatorji in krovnimi strokovnimi organizacijami, so še napovedali.

Zavarovalnica Triglav zavrača očitke

Kot so v odzivu povedali v Zavarovalnici Triglav, so bili o vložitvi prijave na Javno agencijo RS za varstvo konkurence (AVK) seznanjeni iz medijev. Navedbe SDA so netočne, ne odražajo dejanskega stanja in so zavajajoče, pravijo.

Še posebej so presenečeni nad navedbami o domnevnem prevladujočem položaju zavarovalnice na trgu. "Zavarovalnica na trgu avtokleparskih in avtoličarskih storitev v Sloveniji namreč nima prevladujočega položaja, tako da so kakršnikoli očitki s katerimikoli ravnanji v celoti neutemeljeni," so zapisali in dodali, da bodo nastalo situacijo preučili in izvedli vse potrebne korake, da zaščitijo interese svojih strank, partnerjev in drugih deležnikov ter zavarovalnice kot celote.

Zavedajo se doprinosa dobrega partnerskega odnosa h končni izkušnji strank, čeprav delujejo v zahtevnem gospodarskem okolju in na izjemno konkurenčnem trgu, poudarjajo. "S partnerskimi servisnimi podjetji, ki so prisotni v vseh slovenskih regijah in predstavljajo znaten del ponudnikov avtokleparskih in avtoličarskih storitev, se zato vseskozi individualno pogajamo o načinu in vsebinskih okvirih sodelovanj," trdijo.

Tako po lastnih navedbah kontinuirano prilagajajo tudi vse pogodbene podrobnosti (npr. o pravilih, obsegu sodelovanja, količinskih in cenovnih okvirih), o katerih se individualno dogovarjajo glede na specifiko posameznega partnerstva. Pri tem v celoti upoštevajo in sledijo vsem zahtevam veljavne zakonodaje in dobrih poslovnih običajev ter izpolnjujemo pogodbene obveznosti do svojih strank in poslovnih partnerjev, s katerimi imajo "neposreden in reden dialog glede njihovih morebitnih vprašanj in pobud", pravijo.

Poudarjajo, da imajo njihove stranke na voljo razvejano mrežo pogodbenih servisov (pooblaščenih in nepooblaščenih) po vsej Sloveniji, za popravilo vozila pa lahko izberejo tudi servis, ki z njihovo zavarovalnico nima sklenjene pogodbe.

"V obeh primerih je zavarovalnica dolžna ravnati skrbno in v korist svojih zavarovancev oziroma oškodovancev ter kriti le stroške odprave nastale škode, ne pa katerihkoli stroškov popravila, ki bi presegali nastalo škodo. S tem je zagotovljena tudi enakopravna obravnava vseh ponudnikov avtokleparskih in avtoličarskih storitev na trgu," so še navedli v Triglavu.