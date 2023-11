Avtovleke tovornih vozil ustavljene

Trenutno ima pogodbe z Darsom podpisanih pet podjetij, ki morajo v primeru nesreče ali okvare tovorna vozila čim prej spraviti z avtocest. To so podjetja: Avtovleka Jerneja Kopitar s. p., Avtovleka Požar d. o. o., AMZS d. d., Draganović d. o. o. in Junik M d. o. o.

Eden od glavnih očitkov je, da je Dars, pod vodstvom Valentina Hajdinjaka , od januarja do sredine septembra letos z zavlačevanjem sklica komisije, ki bi obravnavala pritožbe zoper avtovlekarje, nekaterim omogočil, da so obdržali pogodbe in posledično lahko sodelovali na zdaj razveljavljenem razpisu.

To so besede predsednika nadzornega sveta Darsa Andreja Šušteršiča . Izrekel jih je na parlamentarni komisiji za nadzor javnih financ, ki je potekala tik pred prvonovembrskimi prazniki. Šušteršič je govoril o področju vzdrževanja. Področni direktor vzdrževanja pa je bil do poletja Damijan Jaklin . Jaklin je javnosti postal znan pred skoraj štirimi leti, ko je bil kot državni sekretar takratnega obrambnega ministra Mateja Tonina , sicer prvaka Nove Slovenije, eden glavnih akterjev sporne nabave zaščitne opreme.

Uprava mu je to dopustila. Čeprav so bile ugotovljene nepravilnosti, teh ni kaznovala oziroma ni reagirala, je o Jaklinu in Hajdinjaku v državnem zboru razlagal Šušteršič. In dodal, da je nedopustno, da so na Darsu zavlačevali s sklicem komisije, ki bi pri avtovlekah obravnavala pritožbe. "Teh stvari ni tako težko reševati, ko se nek tovornjakar pritoži. To so enostavne zadeve. Zdaj, ko se je sestala komisija, je to 'popucala' v momentu."