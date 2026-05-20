Skrita nevarnost v otroški sobi: v igračah odkrili rakotvorni azbest

Igrače, ki vsebujejo pesek, so lahko potencialno nevarne, so pretekli mesec opozorili v dopisu, ki so ga prejeli vrtci in šole. Podpisani so bili Klinični inštitut za medicino dela UKC Ljubljana, Zveza potrošnikov Slovenije ter Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje RS. "V več evropskih državah so v nekaterih barvnih, čarobnih in kinetičnih peskih ter raztegljivih "anti-stres" igračah s peskom v notranjosti potrdili prisotnost azbesta in izdelke odpoklicali. Podobne igrače (barvni pesek za ustvarjanje in dekoracijo, s peskom napolnjene figurice, pesek za posip na nalepke) prodajajo tudi pri nas, pogosto pod različnimi imeni in iz neznanih virov," so zapisali. Več igrač je bilo odpoklicanih tudi v Sloveniji.

V ozadje zgodbe se bomo poglobili tudi v jutrišnji rubriki Dejstva. Odšli smo na teren, v trgovine z igračami, in preverili, ali so na policah igrače s peskom iz Kitajske, za katere v tujini že zvonijo alarmi. Kdaj in kje se je sploh začela zgodba z azbestom v igračah? Kje so zaradi tega že zapirali vrtce in šole? Ali imamo v Sloveniji vzpostavljen sistemski nadzor? In ključno, ali smo ukrepali dovolj hitro ali še vedno čakamo na ugotovitve?

Kaj so ugotovile analize, katere igrače predstavljajo tveganje in koliko spornih izdelkov je še vedno v otroških sobah? Kako lahko potrošniki prepoznajo in varno ravnajo s sumljivimi izdelki? Trenutno ne vemo, kako obsežen je ta problem, zato je treba ravnati preventivno, opozarja predsednica Zveze potrošnikov Slovenije (ZPS) Jasmina Bevc Bahar. "Zdaj, ko je bilo to odkrito, se postopoma izvajajo odpoklici izdelkov na trgu in to se bo dogajalo predvidoma še nekaj mesecev. Ampak ti izdelki so danes v domovih slovenskih družin, otroci jih uporabljajo. Zato se nam zdi pomembno opozoriti potrošnike, da če imajo doma barvni pesek za ustvarjanje in dekoracijo, če imajo upogljive igrače, napolnjene s peskom, če imajo čarobni ali kinetični pesek, da te izdelke umaknejo iz dosega otrok, dokler ni ugotovljeno, da so neoporečni," svetuje.

Nevaren je kitajski pesek – azbest tam ni prepovedan – ni pa nujno, da je izvor igrače Kitajska, je povedala prof. dr. Metoda Dodič Fikfak, predstojnica Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa UKCLJ. Staršem svetuje, naj ne nabavljajo cenenih igrač neposredno s spletnih strani ter naj pred nakupom preverijo, ali je bila morda igrača odpoklicana. Na strani slovenskega tržnega inšpektorata je sicer navedenih pet takih igrač, nemški jih ima 20, nizozemski pa še več. Pred nakupom se je zato dobro ozreti tudi "čez mejo" in še drugje preveriti odpoklice.

Azbestna vlakna so rakotvorna snov, za katero varna raven izpostavljenosti ne obstaja.

Smiselno se je vprašati, ali otroci res potrebujejo toliko igrač. Kupujte manj, a bolj kakovostne, poziva dr. Anja Radšel, dr. med., spec. ped. "Ali štiri-, petletne deklice zares potrebujejo sete za lepotičenje? Dajmo otroke spodbujati, da se igrajo zunaj, pri nas je narava s tega vidika varna." Pojasnila je, da so poleg igrač, ki vsebujejo pesek, potencialno nevarni lahko tudi krede, pudri in drugi lepotilni pripravki za otroke. "Dajmo ravnati preventivno, dokler se ne prepričamo, ali so varne," je dodala.

Metoda Dodič Fikfak: "Azbest je najnevarnejša snov, ki jo trenutno poznamo, najbolj rakotvorna snov, ki povzroča tudi specifične rake."

"Azbest ima dolgo latentno dobo. Lahko smo izpostavljeni kot otroci, zboleli pa bomo šele pri 40. letu starosti. V vmesnem obdobju ne bo nikakršnih znakov, da smo bili azbestu izpostavljeni," je opozorila Dodič Fikfakova. "To ne pomeni, da bodo otroci, ki so bili temu izpostavljeni, dejansko zboleli, obstaja pa možnost, ki se ji je treba čim prej izogniti." Verjetno sicer ne bo nihče zbolel, ne moremo pa biti prepričani, ker ne vemo, koliko časa so bili izpostavljeni, je še dodala.

Kako ravnati?

Če imate doma igrače oziroma izdelek, ki vsebuje pesek in bi lahko bil nevaren, takoj prenehajte z uporabo. Pesek navlažite, da preprečite prašenje, in ga zaprite v nepropustno vrečko, to pa odložite kot nevarni odpadek. Prostor dobro prezračite, svetuje Bevc Baharjeva.

Dodič Fikfakova pri tem svetuje uporabo zaščitne maske in rokavic. Peska nikar ne sesajte, če ste ga že, pa zamenjajte filter sesalca.

Na ZPS ob tem opozarjajo, da je potreben večji, bolj aktiven nadzor nad varnostjo izdelkov, posebej tistih, ki so namenjeni otrokom. Vzpostaviti bi morali redno sistematično testiranje izdelkov. Ko neka kemikalija pride na trg, je na trgu zelo dolgo, ker je zelo težko doseči, da se umakne. Postopki so dolgi, organizacije, ki se za to borijo, pa se soočajo tudi z intenzivnim lobiranjem industrije, je izpostavila Bevc Baharjeva.

V pesku so odkrili tudi tremolit, ki je najnevarnejša oblika azbesta.

Azbest ne povzroča le mezoteliomov, pljučnega raka in raka grla, ampak tudi raka jajčnikov, je naštela Dodič Fikfakova. "In za raka na ovarijih je bil v zadnjih letih odgovoren azbest v talcu," je opozorila, kako je lahko uporaba vsakdanjih izdelkov nevarna. Ob tem je dodala, da je spodnja meja izpostavljenosti azbestu nejasna, če sploh obstaja, verjetno ne.