Azori, preplet modre in zelene na devet načinov

Domačini masovnega turizma niti ne želijo, saj je njihova želja ohraniti neokrnjeno naravo, ohraniti svoje bogastvo. Azori so poimenovani kot najboljša destinacija za trajnostni turizem in ostajajo dobro varovana skrivnost Evrope, kjer je obiskovalec nagrajen s prijaznostjo in pristnostjo domačinov, neokrnjeno naravo, nizkim cenami in ležernostjo vsakdana. Lokalne restavracije, ki jih ni prav veliko ponujajo bogato izbiro jedi, za katere si je potrebno vzeti čas, kot to znajo prebivalci Azorov. Okusa po slastni hobotnici, tuni in drugih morskih sadežih, različnih sirih, vinu in lokalnih sladicah ne pozabimo hitro. Počasen ritem življenja, ki ga narekuje preživljanje s kmetijstvom, živinorejo in ribištvom lahko vsak hip spremeni nemirna geološka narava otokov, ki se kaže s številnimi potresi in vulkanskimi izbruhi.

Za skrivnostne otoke, dolgo nenaseljene še danes pravzaprav ne vemo kdo točno jih je odkril oz. kdo je na njihova tla stopil prvi. Prej neposeljene Azore so menda poznali že v 14. stoletju. Nekateri trdijo, da so jih prvi odkrili portugalski mornarji dobrih sto let pred Kolumbom, drugi pa, da jih je zanesljivo odkril tudi kralj Alfonz V.

Vsi otoki so vulkanskega izvora, nastali po izbruhih ognjenikov na Srednje atlantskem hrbtu ali v njegovi neposredni bližini. Vzhodna in osrednja skupina sta na samem hrbtu, zahodna otoka Flores in Corvo pa sta geološko že del ameriške celine, saj sta nastala na vzhodnem obrobju Severnoameriške plošče. Posledice vulkanskega delovanja so vidne v post vulkanskih pojavih: vrelcih vodne pare, žveplenih in blatnih vrelcih, manjših gejzirjih in izvirih tople ali vroče vode ter globokih kraterjih oziroma kalderah ter jezerih. Vulkansko kamnino obiskovalec opazi že iz letala, številne otoške hišice so zgrajene iz bazalta.

Skrivnostnim, rajskim portugalskim otokom sredi oceana pravijo tudi Havaji Evrope, a predstavljajo mnogo več. Unikatni preplet kultur in neokrnjene narave, kjer se domačini radi pošalijo, da njihov tempo življenja narekuje vreme. Namreč vsak dan ima štiri letne čase in tako kot se spreminja vreme, so različni tudi otoki. Vsak otok, svet zase. Poleg uradnih imen vsak otok nosi ime po eni izmed barv in enem izmed svetnikov. Pod Palmo obiščemo 4 azorske otoke.

São Miguel – zeleni otok

Turistično najbolj obiskan je največji in glavni otok - otok São Miguel.

Glavno mesto Ponta Delgada velja za prestolnico Azorov. Čudoviti črno - beli mozaiki z naravnim kamnom tlakovane ulice in trgi ter tipična arhitektura hiš, zgrajenih iz naravnega bazaltnega kamna so posebnost mesta. Le streljaj od mestnega središča, si na robu mesta lahko ogledamo nasade ananasa, ki veljajo za simbol Azorov. Slastni sadeži potrebujejo kar dve leti, da dozorijo v posebnih steklenjakih. Njihov aromatični vonj in okus je nepozaben in skoraj ni primerljiv s sadežem, ki ga kupujemo v naših trgovinah. Poleg nasadov ananasa so za otok značilni tudi edini evropski nasadi čaja. Samo še dve tovarni danes pridelujeta azorski zeleni in črni čaj. Sao Migel, pogosto spominja na prizore iz filmov Gospodar prstanov.