Babič o očitkih: Vse življenje sem delal strokovno, pošteno in zakonito

V dveh decembrskih oddajah Tarča na Televiziji Slovenija so razkrili komunikacijo, iz katere izhaja, da naj bi direktor podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice (LPT) Bojan Babič v času, ko je bil načelnik Upravne enote Ljubljana in tudi kasneje, pomagal pri pridobivanju več gradbenih dovoljenj, vplival na načelnico Upravne enote Ljubljana Andrejo Erjavec in načelnico Upravne enote Kranj Metko Knific Zaletelj ter prejemal podkupnino.

Babič je na današnji redni novinarski konferenci ljubljanskega župana Zorana Jankovića povedal, da to "niso nobena razkritja, vsepovsod piše domnevno, vsepovsod piše naj bi". Dodal je, da je verjel in še vedno verjame, da živi v državi, kjer je človek nedolžen, dokler se mu ne dokaže, da je nekaj storil. "Do zdaj jaz še nisem videl niti enega dokaza, niti ene izjave. Zaradi tega mislim, da tudi moja integriteta ni ogrožena, ker še vedno delam pošteno in zakonito," je povedal.

"Če bo pa župan ocenil, da je moje delo ali slabo, ali nezakonito, ali na kakšen drug način kompromitirano, bom pa z veseljem odstopil," je zaključil Babič.

Na novinarsko vprašanje o domnevnih prisluhih in ali Babič zanika, da je izrekel te izjave, pa je odgovoril Janković. "Zdaj pa jaz ne pustim več. On je direktor LPT in odgovarja za poslovanje LPT," je povedal. "Njega ocenjuje njegov nadzorni svet, skupščina in mestni svet, mene pa volivci. To me še dodatno motivira," je dodal Janković.