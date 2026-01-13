Babič o očitkih: Vse življenje sem delal strokovno, pošteno in zakonito

V dveh decembrskih oddajah Tarča na Televiziji Slovenija so razkrili komunikacijo, iz katere izhaja, da naj bi direktor podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice (LPT) Bojan Babič v času, ko je bil načelnik Upravne enote Ljubljana in tudi kasneje, pomagal pri pridobivanju več gradbenih dovoljenj, vplival na načelnico Upravne enote Ljubljana Andrejo Erjavec in načelnico Upravne enote Kranj Metko Knific Zaletelj ter prejemal podkupnino.
Babič je na današnji redni novinarski konferenci ljubljanskega župana Zorana Jankovića povedal, da to "niso nobena razkritja, vsepovsod piše domnevno, vsepovsod piše naj bi". Dodal je, da je verjel in še vedno verjame, da živi v državi, kjer je človek nedolžen, dokler se mu ne dokaže, da je nekaj storil. "Do zdaj jaz še nisem videl niti enega dokaza, niti ene izjave. Zaradi tega mislim, da tudi moja integriteta ni ogrožena, ker še vedno delam pošteno in zakonito," je povedal.
"Če bo pa župan ocenil, da je moje delo ali slabo, ali nezakonito, ali na kakšen drug način kompromitirano, bom pa z veseljem odstopil," je zaključil Babič.
Na novinarsko vprašanje o domnevnih prisluhih in ali Babič zanika, da je izrekel te izjave, pa je odgovoril Janković. "Zdaj pa jaz ne pustim več. On je direktor LPT in odgovarja za poslovanje LPT," je povedal. "Njega ocenjuje njegov nadzorni svet, skupščina in mestni svet, mene pa volivci. To me še dodatno motivira," je dodal Janković.
Župan se je ponovno vprašal, zakaj je sam v tej preiskavi skočil na prvo mesto med osumljenimi, ter ponovil, da se je vedno odzval na vabilo sodišča. "Prepustite to sodišču, tožilki, se ona že dosti ukvarja z mano, tako da lepo prosim," je dejal. Po njegovih besedah preiskava še ni uvedena, po takem pritisku pa ne ve, kako se bo postopek nadaljeval.
Na novinarsko vprašanje, zakaj se Babič ni odzval vabilu v Tarčo, pa je vodja mestnega odseka za odnose z javnostmi Sania Huskić Hočevar dejala, da Babič ne bo odgovarjal in da je že vse povedal. Janković je dodal, da se je odločil, da ne hodi v Tarčo, eden od razlogov pa je, da se novinarka in voditeljica Tarče Erika Žnidaršič ni udeležila ogleda gradbišča kanala C0, ampak je počakala pred gostilno.
