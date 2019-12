'Sistem bomo obrnili na glavo'. Sindikat upa na kompromis, a ne izključuje nove stavke

Preobremenjenost na delovnem mestu in predvsem vsakodnevne nadure so zaposlene na znameniti Tobačni v Ljubljani že novembra lani pripeljale do stavke, napoved nove pa je že prvi dan na položaju pričakala tudi novega načelnika Upravne enote Ljubljana, Bojana Babiča. Stavka je bila nato preklicana s podpisom sporazuma o stavkovnih zahtevah – vodstvo in sindikat sta se dogovorila, da se bo odslej spoštovalo delovni čas zaposlenih.

In kako to deluje v praksi? Novi načelnik upravne enote zatrjuje, da podpisano "spoštujejo do zadnje vejice in pike". "Moja dolžnost načelnika je izenačiti pravice strank in naših zaposlenih, obremenitev je zaradi tega zmanjšana na redni delovni čas." Ob 18. uri, ko se končajo uradne ure, so torej še obravnavane stranke, ki so takrat še na okencih, nato pa upravna enota zapre svoja vrata.

Dnevno lahko v povprečju obravnavajo do 350 strank in tako sedaj prenehajo razdeljevati listke s številkami, ki določajo vrstni red, ko pridejo do te številke. "Zaposleni so zadovoljni, ker lahko končno odhajajo domov ob neki normalni uri. Hkrati poudarjam, da so sami dejali, da so še vedno pripravljeni delati nadure, če bi nastala potreba po tem, dokler to le ni vsakdanja praksa," dodaja Babič.

Da se sporazuma držijo in se delo zaključi ob koncu uradnih ur, je potrdil tudi predsednik Sindikata delavcev UE Ljubljana Dragan Stanković.