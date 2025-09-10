Svetli način
Slovenija

Babica dovolila triletniku uriniranje na travi in dobila globo

Ljubljana, 10. 09. 2025 11.04 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
V.L.
Komentarji
30

V Kočevju je babica, ki je dovolila triletnemu vnuku, da urinira na travniku pri kočevskem vrtcu, dobila globo v znesku 104 evre, poroča Dnevnik. Po babičinem mnenju so ravnali nečloveško.

Mestni redar
Mestni redar FOTO: Bobo

"To je dogodek, ki me je prizadel kot babico in kot človeka. V sredo, 3. septembra, sva šla z vnukom iz trgovine, ko mi je potožil, da ga zelo tišči lulat. Ker je pred trgovino travnik, sem mu pač dovolila, da malo potrebo opravi tam. Ko sem ga oblekla, pa sta za nama stala redarja s prižganimi opozorilnimi lučmi in od mene zahtevala osebni dokument. Ker osebne izkaznice nisem imela pri sebi, sem se opravičila in jima izročila vozniško dovoljenje," je dogajanje opisala babica.

Kot še pripoveduje, ji je redar arogantno dejal, da ji bo napisal kazen zaradi osebnega dokumenta in prekrška po sedmem členu. "Redarja sta mi izročila dokument in pripomnila, da znaša kazen 104 evre, da jo lahko plačam v osmih dneh in bo znesek polovičen," je še po poročanju Dnevnika povedala babica.

"Čisto iskreno, ne gre nam za denarno kazen, bolj nas je prizadelo to, da je otrok doživel pravo travmo, saj je iz strahu jokal, da me bodo zaradi njega zaprli," je še povedala.

Sedmi člen Zakona o varstvu javnega reda in miru pravi: "Kdor se na javnem kraju prepira, vpije ali se nedostojno vede na način, opisan v 5. točki 2. člena tega zakona, ki pravi "nedostojno vedenje je vedenje posameznika ali skupine, s katerim povzroči vznemirjenje ali razburjenje ali ogrožanje posameznika ali skupine ali kadar z žaljivimi besedami in dejanji škoduje ugledu posameznika ali skupine ali uradne osebe pri uradnem poslovanju, se kaznuje z globo od 104,32 evra do 417,29 evrov."

Za komentar smo prosili tudi občino. Ko dobimo odziv, ga objavimo. 

globa uriniranje kočevje otrok vrtec
KOMENTARJI (30)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
peglezn
10. 09. 2025 12.10
že ni bil prave barve
ODGOVORI
0 0
flojdi
10. 09. 2025 12.09
+1
Dokler odrasli..trezni in pijani..sredi belega dne lulajo ..tudi sredi otroskega igrisca..potlej je tale kazen triletniku nekaj hudo narobe.
ODGOVORI
1 0
Trikrat cepljen
10. 09. 2025 12.08
+1
Take izjeme se tolerira, saj niso pogoste. Preje izjema. Represivni organ (mestni pes ) komaj čaka, da sprosti flustracije.
ODGOVORI
1 0
Ricola Swiss
10. 09. 2025 12.08
+1
Pod kuštravcem, tudi otrokom ni več dovoljeno lulati, če ga tišči bolje v hlače. Banda pokvarjena levosučna golobovska.
ODGOVORI
1 0
Trikrat cepljen
10. 09. 2025 12.06
+6
Dokler bo miljon pasjih ljubljenčkov uriniralo po zelenicah, naj pa še otroci. Diskriminacija !
ODGOVORI
6 0
štajerc65
10. 09. 2025 12.07
+2
Točno tako. Psi hcijejo pa serjejo povsod pa nisem zasledil da bi redarji kakega lastnika oglobili.
ODGOVORI
2 0
Sulica 81
10. 09. 2025 12.03
+3
prvo kot prvo naj napise pritozbo zakaj ji je napisal se globo za osebni dokument saj je izrocila voznisko to je je tudi dukoment in drugo ja psi tudi opravljajo za vsakem kotam potrebo pa naj bo mala ali pa velika tako kot je napisal gasilec pes je vec vrefen od cloveka .
ODGOVORI
3 0
štajerc65
10. 09. 2025 12.08
Tako je. Dokument s sliko je dovolj za izkazane istovetnosti. Velja tako potni list, pa osebna, pa voznika. Tega redarja pa malo podučiti da ne flancat traparij. Aja v Kočevju je to bilo!
ODGOVORI
0 0
Zmaga Ukrajini
10. 09. 2025 11.58
-5
Torej, ko pridem iz štacune,... če me slučajno "prime", počepnem na najbližjem travniku in to je to. Babi je očitno res iz nekega drugega stoletja - tako vrtci, kot tudi trgovine, imajo vsaki svoje toaletne prostore, kjer je to mogoče dovolj spodobno opravit, zato ni treba lulat kar sredi Kočevja, na javnih površinah.
ODGOVORI
1 6
jast123
10. 09. 2025 12.01
+0
v kočevju se lahko lula
ODGOVORI
1 1
Zanzibar1
10. 09. 2025 12.07
+1
Zmaga Ukrajini, to ni res, da ima vsaka štacuna wc. Centri imajo, ostale manjše trgovine pa pa ne. Tudi Lidl in Hofer nimajo wc- jev za steanke, pa tudi merkur pa še veliko trgovin jih nima. Gre za otroka lepo vas prosim, ki ne more toliko časa držati lulanja. Kaj pa dedci, ki ščijejo povsod, ker se jim ne da na wc. Pa psi, ki tudi pred trgovinami šcijejo po travi in vsakem vogalu.
ODGOVORI
1 0
Gasilec-112
10. 09. 2025 11.57
+3
Psi pa lahko lulajo povsod in je to sprejemljivo??? Seveda, saj je v naši družbi več vreden pes kot pa otroci. Ne smejo lulta, ne smejo igrat klavirja, ne sejo se glasno igrat,.... Ja, res smo kot družba zašli..... Ko rečejo '' Tudi ti boš star'' naj velja tudi '' Tudi mi smo bili otroci''
ODGOVORI
4 1
Kingkong500
10. 09. 2025 11.54
+5
Povsod opravljajo potrebo psi, da o policijskih konjih ne govorim. Otrok je moral lulat. Kazen še redarjem za glupost. Lahko se opomne…
ODGOVORI
7 2
vanessazoja
10. 09. 2025 11.53
+6
Potrebno se je vprasati, koga je motilo uriniranje vnuka na javnem kraju in v kolikor je to nekoga motilo gre za prekrsek po ZJRM-1, drugace prekrska ni. Redarja pocetje vnuka ne sme motiti, ker redar mora biti v takem primeru nevtralna prica. Nezakonito izdan placilni nalog, brez prave pravne podlage. Sam tolk v razmislek. Lp
ODGOVORI
8 2
SaintTrinity
10. 09. 2025 12.08
Mene je motilo, evo zdej maš pričo
ODGOVORI
0 0
SEJBOBOL
10. 09. 2025 11.50
+6
Vsak pes lohk lula kjer hoče , samo v vednost kam smo prišli .... Lohk govorite kar hočete ma to je res ....
ODGOVORI
8 2
ROMELS
10. 09. 2025 11.45
+0
Verjetno sta bila bosanca.
ODGOVORI
1 1
mackon08
10. 09. 2025 11.44
-7
Babica misli, da lahko njen vnuk dela kar hoče. Ne bo držalo, če je bilo tako bi lahko našla primeren kraj ali pa v trgovini povprašala za wc. Kot, da so redarji krivi za to.
ODGOVORI
4 11
Mladi? Plasto
10. 09. 2025 11.50
+8
dostikrat se zgosi , da mali otroci ne morejo zadržati urina kot lahko to odrasli... in zato grejo pač na tistem mestu hlače dol v izogib temu , da bi moral biti otrok polulan celo pot do doma ....... ČE TEGA NE ŠTEKAŠ , SI MOTENA OSEBA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ODGOVORI
10 2
SaintTrinity
10. 09. 2025 12.08
Pozabili so napisat da je vnuk 19 let star
ODGOVORI
0 0
Important notice
10. 09. 2025 11.41
-8
Prav je tako. Tam se igrajo in hodijo tudi drugi otroci. In kakšen drug otrok lahko na istem mestu pade, se z rokami dotakne polulane trave in potem nese roke v usta, prime drugega otroka..... Točno se ve, kje so prostori za opravljanje osnovnih potreb.
ODGOVORI
5 13
Lev07
10. 09. 2025 11.45
+12
Vsak pes pa lahko malo potrebo opravi kjerkoli!?
ODGOVORI
15 3
yastoo
10. 09. 2025 11.53
+0
Ne more in ne sme.
ODGOVORI
1 1
Darth-Vader
10. 09. 2025 11.40
+9
od mene bi verjetno redar dobil desni kroše. Da bi potem vsaj vedel zakaj sem dobil kazen...
ODGOVORI
13 4
mackon08
10. 09. 2025 11.45
-2
Darth-Vader od tebe bi dobil samo jokcanje naj ti kazen ne napiše. Pred tipkovnico je lahko biti močan.
ODGOVORI
3 5
vicente
10. 09. 2025 11.35
+18
ja to je v kočevju, hrabri obcinski redarji zakaj ne gredo v romsko naselje ali bi tam obcina preveč zaslužila z kaznimi, ali pa bi prišli ven brez gat???
ODGOVORI
20 2
Majzelj
10. 09. 2025 11.18
+14
Politiki nam vsak dan kakajo po glavi pa jih nihče ne kaznuje.
ODGOVORI
14 0
Sushilover
10. 09. 2025 11.12
-8
Jah, draga babica - pri 3eh letih ga pa ja lahko že naučite tako njegovi starši, kot vi z besedo in dejanjem, da je treba it predno se gre od doma ali iz vrtca, ali od kjerkoli drugje ven, na stranišče - pa četudi bodo samo tri kaplce... Kam pa pridemo, da vsi tako "zalivamo polže" v javnosti, no Najlažje mu je gate dol potegnit nad travco. Ne gre to tako, smo v 2025. :)
ODGOVORI
6 14
JApajaDAja
10. 09. 2025 11.30
+11
pes sme kjerkoli...otrok pač ne?
ODGOVORI
13 2
Lolo Ruru
10. 09. 2025 11.12
+17
Država je močna s šibkimi in šibka z močnimi
ODGOVORI
17 0
Aijn Prenn
10. 09. 2025 11.44
+11
Si predstavljaš kako pogumno in močno sta se počutila "občinska redarja" napram babici in vnuku?? Če bi pa tam kradla tolpa iz žabjeka, bi pa pogledala stran in se odpeljala.
ODGOVORI
11 0
