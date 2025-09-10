Babica dovolila triletniku uriniranje na travi in dobila globo

"To je dogodek, ki me je prizadel kot babico in kot človeka. V sredo, 3. septembra, sva šla z vnukom iz trgovine, ko mi je potožil, da ga zelo tišči lulat. Ker je pred trgovino travnik, sem mu pač dovolila, da malo potrebo opravi tam. Ko sem ga oblekla, pa sta za nama stala redarja s prižganimi opozorilnimi lučmi in od mene zahtevala osebni dokument. Ker osebne izkaznice nisem imela pri sebi, sem se opravičila in jima izročila vozniško dovoljenje," je dogajanje opisala babica.

Kot še pripoveduje, ji je redar arogantno dejal, da ji bo napisal kazen zaradi osebnega dokumenta in prekrška po sedmem členu. "Redarja sta mi izročila dokument in pripomnila, da znaša kazen 104 evre, da jo lahko plačam v osmih dneh in bo znesek polovičen," je še po poročanju Dnevnika povedala babica.

"Čisto iskreno, ne gre nam za denarno kazen, bolj nas je prizadelo to, da je otrok doživel pravo travmo, saj je iz strahu jokal, da me bodo zaradi njega zaprli," je še povedala.

Sedmi člen Zakona o varstvu javnega reda in miru pravi: "Kdor se na javnem kraju prepira, vpije ali se nedostojno vede na način, opisan v 5. točki 2. člena tega zakona, ki pravi "nedostojno vedenje je vedenje posameznika ali skupine, s katerim povzroči vznemirjenje ali razburjenje ali ogrožanje posameznika ali skupine ali kadar z žaljivimi besedami in dejanji škoduje ugledu posameznika ali skupine ali uradne osebe pri uradnem poslovanju, se kaznuje z globo od 104,32 evra do 417,29 evrov."

Za komentar smo prosili tudi občino. Ko dobimo odziv, ga objavimo.