Babici za sedem let odvzeli licenco za samostojno opravljanje babiške nege

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (Zbornica – Zveza) je sporočila, da je na podlagi izrednega strokovnega nadzora pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti Pinard, zavod za razvoj družinsko osrediščene skrbi, z odločbo diplomirani babici Tejči Moškrič za obdobje sedmih let odvzela licenco za samostojno opravljanje babiške nege za poklic diplomirana babica. "Skladno z izdano odločbo Tejča Moškrič ne izpolnjuje pogojev in ne sme opravljati babiške nege in del diplomirane babice v Republiki Sloveniji," so pojasnili.

Nosečnica FOTO: Shutterstock icon-expand

Komisija Zbornice – Zveze je v postopku izrednega strokovnega nadzora v Zavodu Pinard ugotovila, da izvajalec zdravstvene dejavnosti pri babiški negi na domu (porodi na domu) ni zagotavljal kakovostne in strokovne zdravstvene obravnave. "Ugotovljene so bile večje strokovne nepravilnosti in pomanjkljivosti pri izvajanju porodov na domu ter neupoštevanje Strokovnih usmeritev za načrtovani porod doma, ki določajo dejavnike tveganja za porod na domu ter pravila za strokovno in varno izvedbo poroda na domu," razlagajo. Gre za najdaljše možno obdobje odvzema licence, kot ga določa Pravilnik o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege.

Tejča Moškrič, nekoč Teja Škodič Zakšek, je zastopnica zavoda Pinard, ki izvaja porode na domu. Je tudi nekdanja predstojnica oddelka za babištvo na ljubljanski zdravstveni fakulteti, ki se je pred leti predstavljala kot edina doktorica znanosti s področja babištva v Sloveniji. Mesto na fakulteti je zapustila, ko se je začela ukvarjati s porodi na domu. Že lansko leto je zasebni zavod Pinard za eno leto izgubil izgubil licenco za opravljanje dejavnosti in končal v likvidaciji. Zavod je brez licence ostal 1. marca, od 15. aprila pa je v likvidaciji. Šlo je za najstrožji ukrep v zdravstveni negi in babištvu doslej, sprejeli so ga na podlagi strokovnega nadzora Zbornice zdravstvene in babiške nege. Ugotovili so ravnanje v nasprotju s smernicami za porod na domu, ki določajo, kdaj ta ni primeren in kakšno mora biti ravnanje ob zapletih. Ob tem je zanimivo, da je pri oblikovanju strokovnih usmeritev (izdali so jih leta 2018) sodelovala tudi babica, ki je prav zaradi njihovega kršenja nato ostala brez licence.

Zbornica – Zveza je strokovno, nevladno in nepridobitno združenje v Republiki Sloveniji, ki združuje 17.000 članic in članov – medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov. Povezujejo se v organizacijo, ki šteje 11 regijskih strokovnih društev ter strokovno deluje v 32 strokovnih sekcijah.