Babištvo kmalu na Unescovem seznamu nesnovne kulturne dediščine?

Odločitev o vpisu babištva na seznam nesnovne kulturne dediščine bo sprejeta na 18. zasedanju Medvladnega odbora za varovanje nesnovne kulturne dediščine, ki ga bo med 4. in 9. decembrom 2023 gostila Bocvana. "Babištvo je pomembno za človeško dejavnost, utemeljeno na vednosti o človekovem telesu, naravnih in kulturnih dejavnikih, ki sooblikujejo potek nosečnosti, poroda in obdobja po porodu pri materi in novorojenčku," je ob nominaciji zapisala kulturna ministrica Asta Vrečko .

Kot poudarja Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), so babice glavne nosilke in izvajalke, ki se pogosto združujejo v skupine ali združenja. Rojstvo ni le biološki, temveč tudi kulturni proces. Ženskam so pri porodu vedno pomagale druge izkušene ženske, ki so jih pozneje imenovali babice. Te so otroku zagotovile varen prehod iz maternice v svet, ženski pa prehod iz nosečnosti v materinstvo. Skupnosti so veščine in znanje babištva varovale, razvijale in prenašale skozi številne generacije, dopolnjevale so jih z neposrednimi izkušnjami, opazovanjem in interakcijo s človeškim telesom.

Babištvo kot človeška praksa predstavlja dediščino znanja in veščin, ki spodbujajo dobro počutje žensk, dojenčkov, otrok in družin. Zagotavlja temeljne človekove pravice in blagostanje celotne skupnosti. Z upoštevanjem družbenega, kulturnega in okoljskega globalnega okvira dokazuje prispevek nesnovne dediščine k doseganju ciljev trajnostnega razvoja Agende 2030.

Nominacijo babištva v Sloveniji sta vodili Spanželova in Drglinova

Nominacijo "Babištvo: znanje, veščine in prakse" za Unescov Reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva je predložilo osem držav s štirih celin. Pripravila so jo združenja babic iz Kolumbije, Cipra, Kirgiške republike, Luksemburga, Nigerije, Slovenije, Toga in Nemčije, ki je postopek nominacije koordinirala. Pomembno vlogo v procesu so imela nacionalna ministrstva in strokovnjaki s področja kulture in javnega zdravja.

Strokovno telo je v svojem poročilu nominacijo označilo za dober primer, saj predstavlja povezanost babištva z vsemi področji žive dediščine in spodbuja enakost spolov, zdravstveno varstvo žensk in tradicionalno znanje. Ker so ga predlagale različne države iz več volilnih skupin, je zgled za večnacionalne nominacije in kaže, kako nesnovna dediščina in Unescova konvencija spodbujata sodelovanje po vsem svetu. "Dobro pripravljen dosje in film izpričujeta babištvo kot pomembno človeško dejavnost, utemeljeno na vednosti o človekovem telesu, naravnih in kulturnih dejavnikih, ki sooblikujejo potek nosečnosti, poroda in obdobja po porodu pri materi in novorojenčku," so dejali.