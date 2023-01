Pravijo, da imajo najlepši poklic, kar jih je, saj na svet pospremijo novo življenje. Govorimo o poklicu babice, ki je na slovenskem prisoten že 270 let, odkar so na pobudo avstrijske cesarice Marije Terezije v Ljubljani odprli babiško šolo. Mi smo se o njihovem delu pogovarjali z veteranko med babicami v Ljubljani in z mamico le nekaj minut po tem, ko so ji v naročje položili drugorojenko.