Babje poletje se nadaljuje, v prihodnjem tednu celo do 26 stopinj Celzija!

Že v teh dneh je toplo, v prihodnjih dneh pa bo še topleje. Temperature bodo na začetku prihodnjega tedna presegle dolgoletno povprečje za skoraj deset stopinj Celzija in tako bolj kot na drugo polovico oktobra spominjale na konec avgusta.

Letošnja jesen nas za razliko od nekaterih let pred tem, ko smo se soočali z veliko količino padavin in poplavami, razvaja s sončnim in precej suhim vremenom, ki ga v zadnjem tednu spremljajo za ta čas precej visoke temperature. Današnji četrtek bo na Dolenjskem in v Beli krajini že šesti, na Primorskem pa sedmi zaporedni dan s temperaturo nad 20 stopinj Celzija.

Pred nami je še vsaj še en teden toplega vremena. FOTO: iStock

Visoke temperature so posledica jugozahodnih vetrov, ki nam jih prinaša vrtenje obsežnega ciklona s središčem v bližini Britanskega otočja. Ti vetrovi nam dovajajo topel in vlažen zrak iznad zahodnega Sredozemlja, zato bo ob koncu tedna v hribovitem svetu zahodne Slovenije prevladovalo oblačno vreme, tudi s kakšno kapljo dežja, na vzhodu pa bo precej sončno in toplo s temperaturami nad 20 stopinj Celzija. V prihodnjih dneh bo omenjeni ciklon počasi slabel, iznad severnega Atlantika pa se bo nad Iberski polotok in severozahodno Afriko spustila obsežna zaloga hladnega zraka, ki bo na tem mestu povzročila nastanek novega ciklona. Posledično se bo veter nad našimi kraji iz jugozahodne obračal na južno smer, zato nas bo na začetku prihodnjega tedna dosegla še toplejša in bolj suha zračna masa iznad severne Afrike.

Slika prikazuje pričakovan temperaturni odklon na začetku prihodnjega tedna. Nad zahodno polovico celine se bo hladen zrak spustil daleč proti jugu, nad vzhodno polovico pa se bo za ta čas izjemno topel zrak povzpel daleč proti severu. Vzhodno od naših krajev bodo temperature v prihodnjem tednu višje od dolgoletnega povprečja za od 12 do 15 stopinj Celzija. FOTO: wxcharts.eu

Oblačen začetek dneva, sončno nadaljevanje V jasni noči je marsikje po nižinah nastala megla, ki se je nad osrednjo in jugovzhodno Slovenijo ter Koroško dvignila v nizko oblačnost. Zgornja meja oblačnega pokrova je na nadmorski višini okoli 1000 metrov, višje je jutro jasno. Dopoldne bo po večjih dolinah in kotlinah še oblačno ali megleno, drugod bo sončno. Do zgodnjega popoldneva se bo v vzhodni in osrednji Sloveniji zjasnilo, oblačnost v hribovitem svetu zahodne Slovenije pa se bo nekoliko povečala. V večjem delu Slovenije se bo ogrelo malo nad 20 stopinj Celzija. Izjema so Notranjska, Koroška in Gorenjska, kjer jih bo okoli 18.

Vremenska napoved za danes FOTO: POP TV