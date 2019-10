Babjemu poletju bo v prihodnjem tednu sledila občutna ohladitev, morda celo sneg

Ob takšnem vremenskem razvajanju, ki smo ga deležni v teh dneh, si kar težko predstavljamo, da se lahko vreme že čez en teden povsem spremeni. Eno izmed izrazitejših ohladitev v oktobru smo imeli pred osmimi leti, ko se je po poletno toplem začetku meseca s temperaturami nad 25 stopinj Celzija že sedmega oktobra močno ohladilo. Dvajsetega oktobra je sledil nov prodor polarnega zraka, ob katerem se je meja sneženja ponekod spustila do nižin. Naslednje jutro, torej 21. oktobra, so v Logatcu in na Bohinjskem izmerili 15 centimetrov snega, v Ratečah ga je bilo deset, v Slovenj Gradcu sedem, na Brniku dva, v Kočevju pa en centimeter. Še več snega je zapadlo ob koncu oktobra leta 2012. V Kočevju kar 21 centimetrov, v Novem mestu 18, v Celju in Črnomlju sedem, v Ljubljani pa dva centimetra.

Podobno izrazita ohladitev je bila pred 48 leti. 23. oktobra tega leta smo v Črnomlju izmerili 29,8 stopinje Celzija, kar je še vedno uradni slovenski temperaturni rekord za drugo polovico oktobra. V naslednjih dneh je sledil občuten padec temperatur in teden dni kasneje, torej 30. oktobra 1971, so zjutraj v Črnomlju zmrzovali pri –5,6 stopinjah Celzija, čez dan pa se je živo srebro povzpelo na le 8,5 stopinje Celzija.

Danes sicer obstaja še precejšnja negotovost, za koliko dejansko se bo ohladilo, koliko padavin bo padlo in do katere nadmorske višine bo segla meja sneženja. Vse bo odvisno od tega, kam natančno se bo usmerilo jedro z najhladnejšim zrakom. V primeru, da bo prodor hladne zračne mase dovolj zahoden, torej da bo hladen zrak začel obtekati Alpe tako po zahodni kot tudi bo vzhodni strani, bo nad severnim Sredozemljem prišlo do nastanka ciklona in s tem večje količine padavin. Meja sneženja bi se v tem primeru spustila zelo nizko, najverjetneje celo do nižin.

Za zdaj je verjetnejši scenarij ta, da se bo najhladnejši zrak usmeril nad vzhodno Evropo, posledično pa bomo pri nas deležni le manjše količine padavin. Ohladitev bo kljub temu občutna, saj bodo do sredine prihodnjega tedna temperature padle za okoli 15 stopinj Celzija. Meja sneženja bi se tudi po tem scenariju spustila precej nizko, pod 1000 metrov nadmorske višine, a zaradi majhne intenzitete padavin večjega učinka na tleh ne bi bilo. V primeru jasnih in mirnih noči se bodo temperature okoli prvega novembra spuščale pod ničlo, čez dan pa se bo ogrelo do 10 stopinj Celzija.

Pred ohladitvijo še nekaj zelo toplih dni

Do konca tega tedna bomo lahko še uživali v zelo toplem vremenu, ki nam ga prinaša afriško-sredozemski zrak. Pričakujemo veliko sonca, za katerega nas bo po večjih dolinah in kotlinah nekoliko prikrajšala le jutranja megla, ki bo ponekod lahko kar trdovratna. Danes in jutri se bo še ogrelo do okoli 25 stopinj Celzija, od petka do nedelje pa bo nekaj stopinj manj. Jutranje temperature se bodo v večjem delu države gibale med 5 in 10 stopinjami Celzija.