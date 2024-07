'Babyboom' delfinov v našem morju

Približno 150 delfinov živi v severnem Jadranu. Redno se pojavljajo v našem morju. To število pa je po novem še večje za pet mladičev. "Situacija se še ni zgodila v tako kratkem času, kar nas je zelo razveselilo. Vedno je lepo videti ta podmladek," pravi Tilen Genov iz Morigenosa. Ko so jih nedavno opazili, je bilo jasno, da gre za nekaj dni stare delfine, videlo se je, da še niso vešči niti osnov preživetja. "Da so še okorni pri svojem plavanju, da še ne znajo nekako dobro časovno predvideti svojega plavanja in prihoda na površino. Ko pridejo na površino izdihnit in vdihnit zrak, se zdi malce nerodno, se skoraj da malo vržejo ven iz vode," razlaga Genov.

Zaenkrat torej vse v najlepšem redu, a to žal še ne pomeni, da jih bodo lahko spremljali tudi v prihodnjih letih. "Na prvi pogled so videti zdravi in zadovoljni, je pa res, da je njihovo verjetnost preživetja v tej fazi težko predvideti. Smrtnost novorojenih mladičev je generalno kar visoka," dodaja Genov. Težava so onesnaževala. Samice delfina kopičijo razne strupe, ki so v morju kot posledica človeškega delovanja, kar zelo škodi prvim mladičem, ker se ta strup izloča prek mleka. Nato so te koncentracije manjše. Težava pa je lahko tudi to, da samica še ni navajena na svojo vlogo mame.

Da pa jih ne bi še dodatno vznemirjali, če s plovila opazite skupino delfinov, se jim ne približujete. "Bolj se jim skušamo na silo približati, bolj njih in njihove mame lahko pripeljemo do stresa," opozarja Genov. To lahko vodi do ločitve, ki je v prvih mesecih lahko usodna. Četudi jih opazite, znižajte hitrost ali celo ustavite plovilo in uživajte v razgledu.