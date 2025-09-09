Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Slovenija

Bagola o poroki leta: Golob je bil vznesen, radosten. Deloval je pristno

Ljubljana, 09. 09. 2025 06.00 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
24UR ZVEČER
Komentarji
0

Kakšen je izkupiček poroke leta pri nas? Ali po njej vemo, kdo so Golobovi najtesnejši politični sopotniki, na katere računa tudi v prihodnje? Od neuradne informacije do sporočanja prek družbenih omrežij sta Robert Golob in Tina Gaber Golob po treh tednih, odkar smo novico razkrili v naši oddaji, postala mož in žena. Poroka, ki je bila ves čas ovita v tančico skrivnosti, pa je privabila na plan tudi vprašanje, ali gre pri takem dogodku le za preusmerjanje pozornosti od vsakodnevnih težav prebivalcev Slovenije?

Več videovsebin
  • Iz 24UR ZVEČER: Po poroki
    03:48
    Iz 24UR ZVEČER: Po poroki
  • Iz 24UR ZVEČER: Pogovor z Aljošo Bagola
    05:11
    Iz 24UR ZVEČER: Pogovor z Aljošo Bagola

V oddaji 24UR ZVEČER smo gostili strokovnjaka za marketing Aljošo Bagola, ki je komunikacijo premierja Roberta Goloba in njegove žene Tine Gaber Golob z javnostjo umestil v kontekst političnega komuniciranja: "Tu velja pravilo, da ni toliko pomembno to, kaj se zgodi, temveč kako to izpade. Politiki so podvrženi t. i. percepcijskemu tveganju - vse, kar naredijo, kritično presoja javnost, mediji in ostali deležniki."

Vsi vtisi pa se nato, kot je pojasnil, pretvorijo v sloves politika, ki lahko kasneje vpliva tudi na to, ali bo politik obdržal določeno funkcijo ali ne. "Tudi ta poroka je bila v marsikaterem pogledu podvržena temu percepcijskemu tveganju," je dodal.

Robert Golob na dan poroke
Robert Golob na dan poroke FOTO: Bobo

Kako pa komentira odločitev premierja, da po poroki sam stopi pred medije? Bagola je njegov nagovor novinarjev s strežnim osebjem označil za lepo gesto. "Bil je vznesen, radosten in tudi zelo srečen, kot je povedal tudi sam. To je delovalo tudi zelo pristno in menim, da bi ga javnost želela večkrat videti takšnega, tudi v težjih situacijah. Na žalost je prevečkrat ubral strategijo umika," je dejal.

Celoten pogovor si oglejte v priloženem posnetku.

robert golob tinagaber golob poroka aljoša bagola
Naslednji članek

Saša Dončić: Niti enega dvoma nisem imel v našo zmago

  • SESALNIK LISTJA
  • ŽAGA
  • PEČ ZA PICO
  • REGAL
  • PANELI
  • BAZEN
  • KOPALNIŠKO POHIŠTVO
  • RADIATOR
  • RAZVLAŽILNIK
  • PEČ
  • VIJAČNIK
  • BAGER
  • ZBIRALEC LISTOV
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1215