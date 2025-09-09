Bagola o poroki leta: Golob je bil vznesen, radosten. Deloval je pristno

V oddaji 24UR ZVEČER smo gostili strokovnjaka za marketing Aljošo Bagola, ki je komunikacijo premierja Roberta Goloba in njegove žene Tine Gaber Golob z javnostjo umestil v kontekst političnega komuniciranja: "Tu velja pravilo, da ni toliko pomembno to, kaj se zgodi, temveč kako to izpade. Politiki so podvrženi t. i. percepcijskemu tveganju - vse, kar naredijo, kritično presoja javnost, mediji in ostali deležniki."
Vsi vtisi pa se nato, kot je pojasnil, pretvorijo v sloves politika, ki lahko kasneje vpliva tudi na to, ali bo politik obdržal določeno funkcijo ali ne. "Tudi ta poroka je bila v marsikaterem pogledu podvržena temu percepcijskemu tveganju," je dodal.
Kako pa komentira odločitev premierja, da po poroki sam stopi pred medije? Bagola je njegov nagovor novinarjev s strežnim osebjem označil za lepo gesto. "Bil je vznesen, radosten in tudi zelo srečen, kot je povedal tudi sam. To je delovalo tudi zelo pristno in menim, da bi ga javnost želela večkrat videti takšnega, tudi v težjih situacijah. Na žalost je prevečkrat ubral strategijo umika," je dejal.
Celoten pogovor si oglejte v priloženem posnetku.
