Bagola o poroki leta: Golob je bil vznesen, radosten. Deloval je pristno

V oddaji 24UR ZVEČER smo gostili strokovnjaka za marketing Aljošo Bagola, ki je komunikacijo premierja Roberta Goloba in njegove žene Tine Gaber Golob z javnostjo umestil v kontekst političnega komuniciranja: "Tu velja pravilo, da ni toliko pomembno to, kaj se zgodi, temveč kako to izpade. Politiki so podvrženi t. i. percepcijskemu tveganju - vse, kar naredijo, kritično presoja javnost, mediji in ostali deležniki."

Vsi vtisi pa se nato, kot je pojasnil, pretvorijo v sloves politika, ki lahko kasneje vpliva tudi na to, ali bo politik obdržal določeno funkcijo ali ne. "Tudi ta poroka je bila v marsikaterem pogledu podvržena temu percepcijskemu tveganju," je dodal.