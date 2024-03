Bah Žibertova uslužbenki MOL očita krivo pričanje, naznanila jo bo organom pregona

"Gospa se je pravzaprav obnašala kot branjevka. To ne bi bil problem, če bi delala za svoj denar, to je počela za javni denar. Dogovarjala se je, koliko bi lahko za kakšno zemljišče plačali oziroma kakšna je vrednost," je dejala.

"Dejstvo je, da smo na preiskovalni komisiji gospo Špelo Mazej konkretno spraševali o njenem ravnanju, o njenih aktivnostih in vsem ostalem, kar je povezano z njenim delom in seveda s preiskovalno komisijo," je izpostavila Bah Žibertova.

Uslužbenka Mestne občine Ljubljana (MOL) Špela Mazej je bila po pojasnilih Anje Bah Žibert zaslišana na podlagi informacij, da je prihajala na domove posameznih lastnikov zemljišč ob trasi kanala C0 in se z njimi pogovarjala o interesih Mestne občine Ljubljana in na drugi strani interesih lastnikov.

Bah Žibertovi se zdi "izjemno sporno" tudi to, da je Mazejeva govorila o tem, da bodo lastniki zemljišč prejeli odškodnino, če se odpovejo zakonski možnosti, da se udeležijo razprave na upravnih enotah, "se pravi, ne da gre za odškodnino za rabo zemljišč, ampak za odškodnino, če se odpovejo zakonski možnosti braniti svoje". Poslanka SDS je izpostavila tudi, da je Mazejeva vnaprej vedela, da bo neko gradbeno dovoljenje izdano.

Posnetke, na podlagi katerih se je Bah Žibertova odločila za naznanitev kaznivega dejanja, je komisija pridobila od dveh lastnikov zemljišč, očeta in sina. Gre za tri posnetke, iz katerih, kot je ponovila Bah Žibertova, izhaja, da je Mazejeva delovala po pooblastilu župana.

"Dogovarjala sta se o tem, koliko je pripravljen župan dati javnega denarja za neko zemljišče, se pravi izven neke cene in pogodbe. Najprej se dogovorimo, potem bomo pa kaj podpisali," je povzela poslanka.

Bah Žibertova upa, da se bodo pristojni organi pregona odzvali, "kot je treba".

"Gre za še eno v nizu ravnanj in delovanj Mestne občine Ljubljana z Zoranom Jankovićem na čelu, ki od odgovorne države terja, da se gradnja tega kanala nemudoma ustavi in da se razčistijo vse zadeve. Tako pač ne gre, sicer imamo uzurpacijo nekega župana nad celotno državo," je bila kritična.

Komisija ugotavlja politično odgovornost in drugo odgovornost nosilcev javnih funkcij zaradi suma političnega vmešavanja v gradnjo javnega povezovalnega kanala C0 in suma, da so oz. so bili postopki pri tem vodeni nepregledno, nezakonito in z izigravanjem zakonodaje.

Povezovalni kanal C0 bo povezal kanalizacijska sistema Medvod in Vodic z osrednjo ljubljansko čistilno napravo ter je del 111 milijonov evrov vrednega projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljansko polje, za katerega je Slovenija prejela tudi evropska sredstva in bi moral biti končan do leta 2021.