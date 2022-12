Bajec Rakovcu očita, da so večji projekti ostali nedokončani

Aktualni župan Kranja Matjaž Rakovec je v prvem krogu za las zgrešil zmago, v drugem krogu pa se bo pomeril z Ivom Bajcem, ki ga podpirajo v strankah SDS, NSi, SLS in Zeleni Slovenije. Rakovca veseli, da se bo v nedeljo soočil ravno z Bajcem. Zakaj? "Vesel sem, ker zna pohvaliti in ima hkrati kritičen pogled. Najin dialog je bil vedno strpen," je dejal.

Na vprašanje, zakaj se je odločil za kandidaturo, je Bajec odgovoril, da je bil štiri leta predsednik nadzornega sveta mestne občine in je lahko opazoval, kako občina diha, kaj se z njo dogaja in kaj se da še storiti. Pripravil sem program, za katerega ocenjujem, da ga lahko izvedem, pravi. Kot je poudaril, je razlika med njim in Rakovcem v tem, da je aktualni župan svoj program zastavil za osem let, sam pa meni, da lahko projekte izvede v štirih letih.

Rakovcu očita, da so številni večji projekti ostali nedokončani, saj po njegovi oceni niso bili pravilno zastavljeni. "Zato so veliki, ker potrebuješ več časa," pojasnjuje Rakovec. Navedel je primer projekta nove avtobusne postaje in dejal, da postopki potekajo zelo dolgo. Investitorji, ki bodo gradili novo stanovanjsko sosesko v Kranju, so na gradbeno dovoljenje čakali štiri leta, pravi.

Na vprašanje, s kom bo ob morebitni zmagi sklepal zavezništva, je Rakovec odgovoril, da zadnja štiri leta v mestnem svetu niso imeli koalicije in so z vsemi zelo dobro sodelovali. "Zadnja proračuna sta bila sprejeta brez praske," je poudaril. Veseli ga, da so tokrat prejeli največ mestnih svetnikov.