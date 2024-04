Bajramska slovesnost: mufti Porić za mir in spoštovanje dostojanstva vseh

"Vsi imamo pravico do dostojnega življenja, svobode, miru, domovine, doma in družine. Ponosni smo, da je Slovenija na pravi strani zgodovine in si prizadeva pomagati tistim, ki so potrebni pomoči," je na bajramski slovesnosti, ki se je začela ob 6. uri zjutraj, poudaril mufti Porić.

"Zagovarjamo mir in sočustvujemo z vsemi, ki so pregnani iz svojih domov, ne glede na to, o katerem delu sveta govorimo," je poudaril. Dodal je, da pozivajo k premirju v Palestini oz. Gazi in Ukrajini ter k reševanju konfliktov s pogovori in medsebojnim spoštovanjem. Večina vojn se ne konča na bojnem polju, temveč s pogovorom in dogovorom, je povedal.

Kot je dejal, je težko razumeti dogajanje po svetu, vojno opustošenje v Palestini in Ukrajini ter nekaterih drugih delih sveta. "Sprašujemo se, zakaj. Ali je vse skupaj vredno? Zakaj so toliko ljudem, posebej otrokom, odvzeli življenje?" je dejal in dodal, da s tem misli na vsa življenja – ukrajinska, ruska, judovska in palestinska. "Zakaj so nekateri otroci prikrajšani za dostojno in lepo otroštvo? Sprašujemo se, zakaj v svetu obstajajo dvojna merila. Zakaj so poteptane vrednote, na katerih je bila zgrajena Evropa in drugi deli sodobnega sveta? Zakaj je svet tako okruten in nepravičen? Na ta vprašanja, žal, ne dobimo odgovorov," je dejal mufti.