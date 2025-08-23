Svetli način
Bakterije iz bohinjskega jezera na analizo v Avstrijo

Bohinj, 23. 08. 2025 20.15 | Posodobljeno pred 1 uro

Tjaša Dugulin
36

V Bohinjskem jezeru so potencialno strupene ciano-bakterije. Med vzorčenjem vode, ki ga je po zadnjem poginu psa naročila bohinjska občina, so jih namreč potrdili v gošči pri iztoku Savice. Vzorce bodo poslali na nadaljnjo analizo v Avstrijo, do končnih rezultatov pa so na več mestih okoli jezera namestili opozorilne table, s katerimi odsvetujejo kopanje psov oziroma stik z goščo. In zakaj so ukrepali šele zdaj, ob koncu kopalne sezone?

Le redki so se dopoldne kopali v bohinjskem jezeru, sprehajalcev s psi pa skorajda nismo srečali. Obiskovalce po novem nagovarjajo štiri takšne table.

Kot piše na opozorilih v slovenskem in angleškem jeziku, je zaradi morebitne prisotnosti cianobakterij v jezeru možnosti pogina, dostop psov in kopanje psov v jezeru pa je začasno prepovedano.

Po zadnjem poginu petmesečne psičke je namreč občina naročila analizo vode. Inštitut za biologijo je na problematičnih lokacijah - predvsem na območju Ukanca pri iztoku Savice - odvzel 13 vzorcev. Pri tem pa opazil goščo in mikroskopski pregled je potrdil, da vsebuje potencialno strupene cianobakterije

"Tam je prišlo tudi do vseh treh poginov, ki jih imamo na obdukciji, zato smo se odločili, da bomo dali v analizo to naprej," je dejal župan Bohinja Jože Sodja

Rezultati naj bi bili znani v dveh tednih. Ali bodo začasno prepovedali kopanje v jezeru, smo vprašali tudi Arso, kjer so pisno odgovorili le:

"Z vidika mikrobiološkega stanja so kopalne vode ustrezne. V vizualnem pregledu pretekli teden na kopalnih vodah nismo zaznali gošč. Naslednje vzorčenje pa bo v ponedeljek," pa so sporočili z Arsa.

Ker so doslej pri enem poginulem psu potrdili prisotnost toksina, ki ga proizvajajo cianobakterije, se je Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin odločila še za obdukcijo nedavno poginule mladičke.

"Zaradi namena razjasnitve stanja, ali imamo dejansko probleme s kopanjem živali oziroma psov v Bohinjskem jezeru, da pridemo do potrebnih informacij," je povedala Vida Znoj, direktorica Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Tabla v Naklovih glavah, da je kopanje prepovedano.
Tabla v Naklovih glavah, da je kopanje prepovedano. FOTO: POP TV

Ker del analiz poteka v tujini, bo treba na rezultate počakati kak mesec. In ko bodo prišli še ti, bo - tako Sodja - skupaj z vsemi pristojnimi padla odločitev, kako naprej.

"Da postavimo - če bo potrebno - tudi stalne opozorilne table. Mi za noben pogin nismo bili uradno obveščeni, vse smo izvedeli iz medijev in ko smo sami spraševali, kaj se dogaja. Šli smo po postopkih, zmer smo dal podatke," je še dodal župan.

Na strahove, ali so ogroženi tudi ljudje, pa infektologinja Mateja Logar odgovarja - cianobakterije pri človeku ne povzročajo tako hude reakcije kot pri psih. Ob stiku z goščo bi sicer lahko dobili kožni izpuščaj, pekoči občutek ali srbečico, ob zaužitju tudi prebavne težave: "Bolečine v trebuhu in pa drisko, pri zaužitju večje količine toksina lahko pride tudi do bruhanja, medtem ko smrtni primeri zaradi stika s cianobakterijami ali zaužitja toksinov, ki jih izločajo cianobakterije, pri ljudeh niso opisani." Dodala je, da se to ne pojavlja niti pri otrocih.

KOMENTARJI (36)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ti?2
23. 08. 2025 21.51
Zloraba položaja, zavajanje, potvarjanje pravih informacij a ni dost za kazensko ovadbo za občina rje predvsem za upravo, ker zupanj je samo lutka v službi policijskih barabinov.
ODGOVORI
0 0
Nightrider
23. 08. 2025 21.51
Če bi bil pes doma na verigi, bi bil še živ
ODGOVORI
0 0
Juzles Iters
23. 08. 2025 21.51
Ne samo cianobakterije, analizirati je treba vse živo: spore plesni, alfatoksine, mikotoksine, glive, kemikalije, vodne zajedavci, nevarne bakterije kot je E.Coli in druge. Sama prisotnost cianobakterij še ne pomeni vzroka pogina, saj je eni sevi manj nevarni kot drugi, zadeve so pa odvisne tudi od koncentracij in tipa toksinov, ki ga cianobakterije izločajo. Ne iti samo na prvo žogo.
ODGOVORI
0 0
ti?2
23. 08. 2025 21.30
+1
Ne samo pse tudi ljudi zastrupljajo, ker veliko bohinjcev pije vodo iz vaških oporecnih zajetij, kjer se nabirajo alge. Občini pa se j ... glavno da plače vlečejo vsak mesec. smrdi na Občini. Pa saj je to že od nekdaj. Kuverta pa zrihtamo. Sramota.
ODGOVORI
2 1
1236
23. 08. 2025 21.29
+2
10 let že ne hodim b bohinj. Sigurno že trava iz asfalta raste. Uživajte v turizmu
ODGOVORI
2 0
1236
23. 08. 2025 21.28
+3
Tukaj niso psi krivi.prej so omenjali strup za polže. Kakšno zavajanje
ODGOVORI
3 0
1236
23. 08. 2025 21.27
+2
Še bolj kot misliš konjušari
ODGOVORI
2 0
aviktora
23. 08. 2025 21.25
+3
A smo toliko nespodobni, da še stoodstotne analize ne moremo opraviti doma?
ODGOVORI
4 1
Panter 63
23. 08. 2025 21.36
+2
Vidiš, tukaj nas nekateri prepričujejo kako smo napredni. Svet se vrti okrog nas, med in mleko po potokih,druga Švica. Sposobni pa smo narediti norca z vsakega kaj lezi in plazi. Obdukcijo nismo mogli narediti pri Italijani kateri je umrl v Sloveniji. Razlog smrti je bil neznan. Italijani so prišli do razloga za kaj. Roman bi lahko napisal.
ODGOVORI
2 0
Puško v koruzo
23. 08. 2025 21.18
+1
Pa kaj imajo psi za delat na jezeru! Pes naj bo doma na vrtu.
ODGOVORI
4 3
sebak81
23. 08. 2025 21.36
+0
Si pa pogumen zdaj ko žene ni doma
ODGOVORI
1 1
Čombe
23. 08. 2025 21.18
+3
Končno se bomo lahko normalno spočili, ne pa da se sliši samo pasji lajež
ODGOVORI
4 1
Artechh
23. 08. 2025 21.16
+0
vse manj psov? kera blagija se je pa to pokazala, bo cas za it potem
ODGOVORI
1 1
ti?2
23. 08. 2025 21.13
+2
Ko bodo župana ter dir.obcinske uprave zamenjali ali dali na odprti oddelek, bo jezero spet čisto. Boemi na turizmu bohinj pa komaj čakajo da se kopanje v jezeru onemogoči vsem živim.
ODGOVORI
2 0
Cupko
23. 08. 2025 21.10
+5
Kdo pa pravi, da naj se kosmatinci kopajo v jezeru, kjer se kopajo ljudje. To žal ne gre skupaj
ODGOVORI
6 1
Quatflow
23. 08. 2025 21.27
+1
Raje pes kot zoprni ljudje polni samega sebe!
ODGOVORI
1 0
sebak81
23. 08. 2025 21.37
ali pa njihovi nevzgojeni vreščeči otroci..
ODGOVORI
0 0
Nightrider
23. 08. 2025 21.09
+2
Lepo je živeti v naši deželi, kjer nimamo drugih problemov, razen problemov s psi
ODGOVORI
3 1
Panter 63
23. 08. 2025 21.14
+0
In s Hrvati.
ODGOVORI
1 1
Panter 63
23. 08. 2025 21.07
-1
Koliko so bili glasni naci elita glede fekalij na onem otoku na Hrvaškem. 200 komentarjev. Kje so zdaj da rese ta misterij katerega mora rešiti Evropa. Če smo mi nesposobni. So nekam poniknil. Malinovci
ODGOVORI
0 1
Petur
23. 08. 2025 21.02
-1
nekomu iz žepa pada nek strup ,da bi odgnal pse...in lastnike..bolan....
ODGOVORI
1 2
Uporabnik1874818
23. 08. 2025 21.00
+2
No tukaj imate sedaj ta vaš množični turizem...
ODGOVORI
2 0
Rdečimesečnik
23. 08. 2025 20.55
+2
Una ljubica psov zadnjič je pa na koncu dobila rezultat da je pes pojedel žar gorivo in strup za polže v ozadju njenega posnetka pa kmetija in žar
ODGOVORI
3 1
Igi31
23. 08. 2025 20.54
+4
glede sosednjega članka o golobu. To je človek ki je rekel da bomo v prihodnje jedli manj mesa in več žuželk tako da vemo z kom imamo opravka.
ODGOVORI
4 0
Pikaponca
23. 08. 2025 20.52
+6
Naj pridejo AVSTRIJCI in sami vzamejo vzorce, da bo analiza takšna kot mora biti.
ODGOVORI
7 1
