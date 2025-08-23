Bakterije iz bohinjskega jezera na analizo v Avstrijo

Le redki so se dopoldne kopali v bohinjskem jezeru, sprehajalcev s psi pa skorajda nismo srečali. Obiskovalce po novem nagovarjajo štiri takšne table.

Kot piše na opozorilih v slovenskem in angleškem jeziku, je zaradi morebitne prisotnosti cianobakterij v jezeru možnosti pogina, dostop psov in kopanje psov v jezeru pa je začasno prepovedano.

Po zadnjem poginu petmesečne psičke je namreč občina naročila analizo vode. Inštitut za biologijo je na problematičnih lokacijah - predvsem na območju Ukanca pri iztoku Savice - odvzel 13 vzorcev. Pri tem pa opazil goščo in mikroskopski pregled je potrdil, da vsebuje potencialno strupene cianobakterije

"Tam je prišlo tudi do vseh treh poginov, ki jih imamo na obdukciji, zato smo se odločili, da bomo dali v analizo to naprej," je dejal župan Bohinja Jože Sodja.

Rezultati naj bi bili znani v dveh tednih. Ali bodo začasno prepovedali kopanje v jezeru, smo vprašali tudi Arso, kjer so pisno odgovorili le:

"Z vidika mikrobiološkega stanja so kopalne vode ustrezne. V vizualnem pregledu pretekli teden na kopalnih vodah nismo zaznali gošč. Naslednje vzorčenje pa bo v ponedeljek," pa so sporočili z Arsa.

Ker so doslej pri enem poginulem psu potrdili prisotnost toksina, ki ga proizvajajo cianobakterije, se je Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin odločila še za obdukcijo nedavno poginule mladičke.

"Zaradi namena razjasnitve stanja, ali imamo dejansko probleme s kopanjem živali oziroma psov v Bohinjskem jezeru, da pridemo do potrebnih informacij," je povedala Vida Znoj, direktorica Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.