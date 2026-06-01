Balažic kazensko ovadbo označil za poskus političnega linča

Kot smo poročali, v odredbi, ki jo je pridobila Slovenska tiskovna agencija, piše, da naj bi Balažic svoj položaj župana izkoristil za pomoč podjetju Termit pri spremembi občinskega prostorskega načrta, ki bi podjetju omogočil nadaljnje delovanje peskokopa. Gre za presenetljiv preobrat, saj sta bila Balažic in vodstvo Termita še pred nekaj leti zaradi domnevnih okoljskih vplivov podjetja na nasprotnih bregovih.

Predstavnika sektorja kriminalistične policije PU Ljubljana in urada kriminalistične policije Generalne policijske uprave bosta danes ob 15. uri dala izjavo o preiskavi kaznivih dejanj s področja korupcije in opravljenih hišnih preiskavah, so sporočili s PU Ljubljana. Prenašali jo bomo v živo.

V zameno naj bi, tako piše v odredbi, prejel različne koristi. Direktor Termita naj bi zaposlil županovo partnerico Nino Krajnik, javnosti poznano kot predsedniško kandidatko leta 2022, podjetje pa naj bi jima plačalo tudi novo kuhinjo v vrednosti 26 tisoč evrov. Po naših informacijah so kriminalisti to kuhinjo že odmontirali in jo odpeljali iz hiše. V odredbi so opisane tudi druge domnevne protiusluge: od spornega imenovanja poveljnika Civilne zaščite, ki naj bi nato brezplačno opravljal dela okrog Balažičeve hiše, do lokalnega župnika, ki naj bi prispeval sredstva za izdajo knjige Nine Krajnik, občina pa naj bi v zameno podprla obnovo cerkvenega dvorišča, smo poročali v oddaji 24UR.

Po obsežnih preiskavah na prostosti

Balažic, ki so ga po obsežnih preiskavah v nedeljo dopoldne izpustili na prostost, je danes na novinarski konferenci v Moravčah dejal, da je v kazenski ovadbi nešteto izmislekov, neresnic in klevet. "Prišlo je do neke krivosodne obravnave in poskusa političnega linča," je zatrdil in kazensko ovadbo opisal kot prazno in temelječo na gostilniških prisluhih s ciljem uničiti javno podobo župana. Policijski operativci so v preiskavi po Balažicevih besedah delovali na podlagi nenehnih informacij, ki sta jih posredovala bivši moravški župan Martin Rebolj in bivši podžupan Roman Cerar. "Oba sta dvakrat zapored na poštenih demokratičnih volitvah izgubila proti meni," je dejal in ocenil, da sta se za pregon zoper njega odločila zato, ker na letošnjih lokalnih volitvah, na katerih bo kandidiral tudi Balažic, nimata možnosti izvolitve. Balažic je zagotovil, da ni storil nobenega očitanega kaznivega dejanja, kar namerava dokazati na sodišču. "Ne odobravam korupcije, občino sem vodil skladno z vsemi zakoni," je bil jasen.

Zavrnil očitke, da je prejel kuhinjo, tlakovce da odplačuje

Direktor Termita naj bi zaposlil županovo partnerico Nino Krajnik, javnosti poznano kot predsedniško kandidatko leta 2022.

V zvezi z očitki iz ovadbe je pojasnil, da njegova partnerka Nina Krajnik, ki ima po njegovih besedah uspešno mednarodno kariero, ni zaposlena v Termitu, ampak je po pogodbi na prošnjo podjetja pomagala na frankofonskih trgih. Glede Termita je dejal, da so po začetnih sporih sedli za skupno mizo in po pol leta trdih pogajanj podpisali protokol o sodelovanju, po katerem so poslovanje podjetja uspeli "spraviti v okvir zakona". Zavrnil je očitke, da je v zameno za spremembo prostorskega načrta v korist podjetja Termit prejel kuhinjo. Pojasnil je, da je protikorupcijski komisiji poslal vse račune za dela pri štiriletni gradnji hiše. Pri kuhinji ga je presenetila visoka cena, zato je prijatelja Antona prosil za posojilo. "Nisem ga še vrnil, sem ga pa začel odplačevati," je dejal. Potrdil je, da je bivši podžupan Jurij Kočar, sicer predsednik lokalnega odbora Svobode, pomagal pri vzpostavljanju stikov z državnimi funkcionarji. "Kdor razume politiko in sistem lokalne samouprave, ve, da občine hodimo v Ljubljano po razna soglasja, dokumente. Dobro je, da imaš koga, ki ti odpre kakšna vrata," je dejal. Glede spornih tlakovcev je pojasnil, da jih je deloma plačal, ni jih pa še povsem odplačal, a da zanje in za vsa dela obstajajo računi.

