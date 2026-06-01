Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Balažic kazensko ovadbo označil za poskus političnega linča

Moravče, 01. 06. 2026 13.09 pred 44 minutami 4 min branja 5

Avtor:
Ne.M. STA
Milan Balažic

Župan Moravč Milan Balažic kazensko ovadbo zoper njega zaradi suma več korupcijskih kaznivih dejanj ocenjuje kot prazno in politično motivirano. "Ovadba je ena velika zmontirana zmeda z jasnim ciljem, ki ga je postavila lokalna politika s pomočjo dela globoke države," poudarja. Vztraja, da ni storil nobenega očitanega dejanja.

Kot smo poročali, v odredbi, ki jo je pridobila Slovenska tiskovna agencija, piše, da naj bi Balažic svoj položaj župana izkoristil za pomoč podjetju Termit pri spremembi občinskega prostorskega načrta, ki bi podjetju omogočil nadaljnje delovanje peskokopa. Gre za presenetljiv preobrat, saj sta bila Balažic in vodstvo Termita še pred nekaj leti zaradi domnevnih okoljskih vplivov podjetja na nasprotnih bregovih.

Predstavnika sektorja kriminalistične policije PU Ljubljana in urada kriminalistične policije Generalne policijske uprave bosta danes ob 15. uri dala izjavo o preiskavi kaznivih dejanj s področja korupcije in opravljenih hišnih preiskavah, so sporočili s PU Ljubljana. Prenašali jo bomo v živo. 

V zameno naj bi, tako piše v odredbi, prejel različne koristi. Direktor Termita naj bi zaposlil županovo partnerico Nino Krajnik, javnosti poznano kot predsedniško kandidatko leta 2022, podjetje pa naj bi jima plačalo tudi novo kuhinjo v vrednosti 26 tisoč evrov.

Po naših informacijah so kriminalisti to kuhinjo že odmontirali in jo odpeljali iz hiše. V odredbi so opisane tudi druge domnevne protiusluge: od spornega imenovanja poveljnika Civilne zaščite, ki naj bi nato brezplačno opravljal dela okrog Balažičeve hiše, do lokalnega župnika, ki naj bi prispeval sredstva za izdajo knjige Nine Krajnik, občina pa naj bi v zameno podprla obnovo cerkvenega dvorišča, smo poročali v oddaji 24UR.

Preberi še Po preiskavah v Moravčah dve osebi v sodnem pridržanju

Po obsežnih preiskavah na prostosti

Balažic, ki so ga po obsežnih preiskavah v nedeljo dopoldne izpustili na prostost, je danes na novinarski konferenci v Moravčah dejal, da je v kazenski ovadbi nešteto izmislekov, neresnic in klevet. "Prišlo je do neke krivosodne obravnave in poskusa političnega linča," je zatrdil in kazensko ovadbo opisal kot prazno in temelječo na gostilniških prisluhih s ciljem uničiti javno podobo župana.

Policijski operativci so v preiskavi po Balažicevih besedah delovali na podlagi nenehnih informacij, ki sta jih posredovala bivši moravški župan Martin Rebolj in bivši podžupan Roman Cerar. "Oba sta dvakrat zapored na poštenih demokratičnih volitvah izgubila proti meni," je dejal in ocenil, da sta se za pregon zoper njega odločila zato, ker na letošnjih lokalnih volitvah, na katerih bo kandidiral tudi Balažic, nimata možnosti izvolitve.

Balažic je zagotovil, da ni storil nobenega očitanega kaznivega dejanja, kar namerava dokazati na sodišču. "Ne odobravam korupcije, občino sem vodil skladno z vsemi zakoni," je bil jasen.

Zavrnil očitke, da je prejel kuhinjo, tlakovce da odplačuje

Direktor Termita naj bi zaposlil županovo partnerico Nino Krajnik, javnosti poznano kot predsedniško kandidatko leta 2022. Balažic zatrjuje, da ni zaposlena v Termitu.
Direktor Termita naj bi zaposlil županovo partnerico Nino Krajnik, javnosti poznano kot predsedniško kandidatko leta 2022. Balažic zatrjuje, da ni zaposlena v Termitu.
FOTO: Bobo

V zvezi z očitki iz ovadbe je pojasnil, da njegova partnerka Nina Krajnik, ki ima po njegovih besedah uspešno mednarodno kariero, ni zaposlena v Termitu, ampak je po pogodbi na prošnjo podjetja pomagala na frankofonskih trgih.

Glede Termita je dejal, da so po začetnih sporih sedli za skupno mizo in po pol leta trdih pogajanj podpisali protokol o sodelovanju, po katerem so poslovanje podjetja uspeli "spraviti v okvir zakona".

Zavrnil je očitke, da je v zameno za spremembo prostorskega načrta v korist podjetja Termit prejel kuhinjo. Pojasnil je, da je protikorupcijski komisiji poslal vse račune za dela pri štiriletni gradnji hiše. Pri kuhinji ga je presenetila visoka cena, zato je prijatelja Antona prosil za posojilo. "Nisem ga še vrnil, sem ga pa začel odplačevati," je dejal.

Potrdil je, da je bivši podžupan Jurij Kočar, sicer predsednik lokalnega odbora Svobode, pomagal pri vzpostavljanju stikov z državnimi funkcionarji. "Kdor razume politiko in sistem lokalne samouprave, ve, da občine hodimo v Ljubljano po razna soglasja, dokumente. Dobro je, da imaš koga, ki ti odpre kakšna vrata," je dejal.

Glede spornih tlakovcev je pojasnil, da jih je deloma plačal, ni jih pa še povsem odplačal, a da zanje in za vsa dela obstajajo računi.

15 ur v obdelavi kriminalistov: 'Ponoči sem doživel napad tesnobe'

Milan Balažic
Milan Balažic
FOTO: Bobo

Balažic je sicer pojasnil dogajanje od četrtkovih preiskav, ko so mu zgodaj zjutraj odvzeli prostost. "15 ur sem bil v obdelavi kriminalistov, vmes so razdrli mojo kuhinjo, odvetnik pa je preprečil, da bi izkopali dvorišče in odnesli tlakovce," je dejal.

Zvečer so ga prepeljali v center za pridržanje v Mostah, po njegovih besedah v celico s pomanjkljivimi higienskimi in humanitarnimi pogoji. "Ponoči sem doživel napad tesnobe, šele ko sem po več urah dobil zdravniško obravnavo in pomirjevala, sem lahko zaspal," je nadaljeval.

V petek popoldne so Balažica vklenjenega odpeljali pred preiskovalno sodnico ljubljanskega okrožnega sodišča, ki se je odločila za novih 48 ur pridržanja. "Na podobno nehuman način so me nato prepeljali na Povšetovo, kjer so mi odredili manjšo zaporniško sobo. Paznik mi je povedal, da imam čast, da sem v družbi profesionalnih kriminalcev," je dejal. V nedeljo dopoldne je bil Balažic po zaslišanju izpuščen.

Kot je poudaril Balažic, se je vse to dogajalo človeku, ki mu krivda ni dokazana in je pravno gledano nedolžen. Vlado je zato pozval, da reformira institucije pravne države in humanizira sistem pridržanja in pripora za osumljence, za katere ni dokazov za očitana dejanja.

V okviru obsežnih četrtkovih hišnih preiskav so sicer policisti prostost odvzeli dvema osebama. Poleg Balažica neuradno še direktorju Termita Antonu Serianzu. Tudi slednjega naj bi po nedeljskem zaslišanju pred preiskovalnim sodnikom izpustili na prostost.

korupcija balažic preiskava kazenska ovadba

Povprečna urna postavka študentskega dela presegla mejnik 10 evrov

24ur.com Odpuščanja v poljčanskem Eurelu: na sindikalnem protestu le peščica
24ur.com Boštjančič: Varnost ni tema za nabiranje poceni političnih točk
24ur.com Goloba ovadili zaradi domnevnega izkoriščanja položaja
24ur.com 'Politični boj, ki se ga gre Tatjana Bobnar vse od njenega odstopa'
24ur.com Janković o C0: Protesti ne bodo ničesar spremenili
24ur.com Tožilstvo: Dornavski župan je ravnal zavržno, a po zakonodaji ne kaznivo
24ur.com KPK pri Andreju Mešiču, ki je glasoval sam zase, ugotovila nasprotja interesov
Priporoča
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia2
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia3
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia4
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia5
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia6
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia7
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia8
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia9
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia10
KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Mens sana
01. 06. 2026 14.21
...............isti protokoli, drugi akterji, .........ko politika ujamejo s prsti globoko v marmeladi se prične rafal puhlic iz repertoarja zimzelenih izgovorov in obtoževanj,........politični linč, krivosodje, globoka država, ................., nihče še ni rekel, oprostite, res sem kriv, sem upal, da me ne ujamejo...............
Odgovori
0 0
tech
01. 06. 2026 14.21
Sami revčki z lepljivimi prsti, ki jih preganjajo politične pošasti.
Odgovori
0 0
ROMELS
01. 06. 2026 14.08
Mnogo preveč občin je v sloveniji in skoraj v vseh občinah so si podobna koruptivna dejanja, samo odkrijejo se ne.
Odgovori
+2
2 0
orehek
01. 06. 2026 14.06
Če je to rekel, potem se ve, da je 100% kriv!
Odgovori
+2
2 0
Slovener
01. 06. 2026 13.46
V letu, ki prihaja v bo še precej primerov, ki bojo označeni kot poskusi političnega linča !
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Slavni 48-letni igralec se je razveselil prihoda sina
Tako se vzgaja otroke na kmetiji: manj ekranov, več odgovornosti in narave
Tako se vzgaja otroke na kmetiji: manj ekranov, več odgovornosti in narave
Ena navada, ki otrokom pomaga do boljšega spomina in koncentracije
Ena navada, ki otrokom pomaga do boljšega spomina in koncentracije
Ponosni Goran Ivanišević ob maturi sina
Ponosni Goran Ivanišević ob maturi sina
zadovoljna
Portal
Znani Slovenec se je razšel s to lepotico
Tom Hardy na robu propada zaradi neprimernega obnašanja
Tom Hardy na robu propada zaradi neprimernega obnašanja
Prvič v zgodovini: To se bo zgodilo na Pivo in cvetje
Prvič v zgodovini: To se bo zgodilo na Pivo in cvetje
Po razhodu v objemu Marka iz Kmetije
Po razhodu v objemu Marka iz Kmetije
vizita
Portal
15 minut je lahko življenjskega pomena
Novo zdravilo proti raku podaljšuje življenje in zmanjšuje tveganje smrti
Novo zdravilo proti raku podaljšuje življenje in zmanjšuje tveganje smrti
Navade, ki tiho uničujejo vaše žile
Navade, ki tiho uničujejo vaše žile
To priljubljeno pijačo pijemo skoraj vsak dan – ledvicam pa lahko škodi bolj kot sol
To priljubljeno pijačo pijemo skoraj vsak dan – ledvicam pa lahko škodi bolj kot sol
cekin
Portal
Preverite, ali ste upravičeni do višjega otroškega dodatka
655 evrov prihranka: družina odkrila ugodne cene hrane
655 evrov prihranka: družina odkrila ugodne cene hrane
Trajnostne ideje so dobile priložnost: A zakaj nekatere ostanejo le ideje?
Trajnostne ideje so dobile priložnost: A zakaj nekatere ostanejo le ideje?
Zakaj imate vedno občutek, da nimate dovolj denarja – tudi z dobro plačo
Zakaj imate vedno občutek, da nimate dovolj denarja – tudi z dobro plačo
moskisvet
Portal
Nekdanja žena igralca se je poročila tri mesece po njegovi smrti
Najbolj ekstremni mostovi v Evropi, kjer ljudje zmrznejo sredi hoje
Najbolj ekstremni mostovi v Evropi, kjer ljudje zmrznejo sredi hoje
Ženska, ki je spremenila zgodovino ženskega dvigovanja uteži
Ženska, ki je spremenila zgodovino ženskega dvigovanja uteži
Kdo je skrivnostna lepotica, ki je na plaži ukradla vse poglede?
Kdo je skrivnostna lepotica, ki je na plaži ukradla vse poglede?
dominvrt
Portal
Kaj junija nujno postoriti na vrtu? To so opravila, ki bodo odločala o poletnem pridelku
Madež na preprogi? Ta trik ga odstrani v 10 minutah (brez dragih čistil)
Madež na preprogi? Ta trik ga odstrani v 10 minutah (brez dragih čistil)
Vodnik: Kako do čudovitih modrih, rožnatih ali vijoličnih hortenzij?
Vodnik: Kako do čudovitih modrih, rožnatih ali vijoličnih hortenzij?
Videti je kot kača, v resnici pa je povsem neškodljiva
Videti je kot kača, v resnici pa je povsem neškodljiva
okusno
Portal
Kaj kuhati ta teden? 7 hitrih kosil za vsak dan
Nikoli več ne zavrzite česnovih olupkov – so pravo zlato v kuhinji
Nikoli več ne zavrzite česnovih olupkov – so pravo zlato v kuhinji
Babičino pecivo s sadjem
Babičino pecivo s sadjem
Jagodna marmelada brez sladkorja in želatine, pripravljena v nekaj minutah
Jagodna marmelada brez sladkorja in želatine, pripravljena v nekaj minutah
voyo
Portal
Cacau - okus ljubezni
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Gepack
Gepack
Sanjski moški
Sanjski moški
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1744