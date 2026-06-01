Balažic kazensko ovadbo označil za poskus političnega linča

Kot smo poročali, v odredbi, ki jo je pridobila Slovenska tiskovna agencija, piše, da naj bi Balažic svoj položaj župana izkoristil za pomoč podjetju Termit pri spremembi občinskega prostorskega načrta, ki bi podjetju omogočil nadaljnje delovanje peskokopa. Gre za presenetljiv preobrat, saj sta bila Balažic in vodstvo Termita še pred nekaj leti zaradi domnevnih okoljskih vplivov podjetja na nasprotnih bregovih.
V zameno naj bi, tako piše v odredbi, prejel različne koristi. Direktor Termita naj bi zaposlil županovo partnerico Nino Krajnik, javnosti poznano kot predsedniško kandidatko leta 2022, podjetje pa naj bi jima plačalo tudi novo kuhinjo v vrednosti 26 tisoč evrov.
Po naših informacijah so kriminalisti to kuhinjo že odmontirali in jo odpeljali iz hiše. V odredbi so opisane tudi druge domnevne protiusluge: od spornega imenovanja poveljnika Civilne zaščite, ki naj bi nato brezplačno opravljal dela okrog Balažičeve hiše, do lokalnega župnika, ki naj bi prispeval sredstva za izdajo knjige Nine Krajnik, občina pa naj bi v zameno podprla obnovo cerkvenega dvorišča, smo poročali v oddaji 24UR.
Po obsežnih preiskavah na prostosti
Balažic, ki so ga po obsežnih preiskavah v nedeljo dopoldne izpustili na prostost, je danes na novinarski konferenci v Moravčah dejal, da je v kazenski ovadbi nešteto izmislekov, neresnic in klevet. "Prišlo je do neke krivosodne obravnave in poskusa političnega linča," je zatrdil in kazensko ovadbo opisal kot prazno in temelječo na gostilniških prisluhih s ciljem uničiti javno podobo župana.
Policijski operativci so v preiskavi po Balažicevih besedah delovali na podlagi nenehnih informacij, ki sta jih posredovala bivši moravški župan Martin Rebolj in bivši podžupan Roman Cerar. "Oba sta dvakrat zapored na poštenih demokratičnih volitvah izgubila proti meni," je dejal in ocenil, da sta se za pregon zoper njega odločila zato, ker na letošnjih lokalnih volitvah, na katerih bo kandidiral tudi Balažic, nimata možnosti izvolitve.
Balažic je zagotovil, da ni storil nobenega očitanega kaznivega dejanja, kar namerava dokazati na sodišču. "Ne odobravam korupcije, občino sem vodil skladno z vsemi zakoni," je bil jasen.
Zavrnil očitke, da je prejel kuhinjo, tlakovce da odplačuje
V zvezi z očitki iz ovadbe je pojasnil, da njegova partnerka Nina Krajnik, ki ima po njegovih besedah uspešno mednarodno kariero, ni zaposlena v Termitu, ampak je po pogodbi na prošnjo podjetja pomagala na frankofonskih trgih.
Glede Termita je dejal, da so po začetnih sporih sedli za skupno mizo in po pol leta trdih pogajanj podpisali protokol o sodelovanju, po katerem so poslovanje podjetja uspeli "spraviti v okvir zakona".
Zavrnil je očitke, da je v zameno za spremembo prostorskega načrta v korist podjetja Termit prejel kuhinjo. Pojasnil je, da je protikorupcijski komisiji poslal vse račune za dela pri štiriletni gradnji hiše. Pri kuhinji ga je presenetila visoka cena, zato je prijatelja Antona prosil za posojilo. "Nisem ga še vrnil, sem ga pa začel odplačevati," je dejal.
Potrdil je, da je bivši podžupan Jurij Kočar, sicer predsednik lokalnega odbora Svobode, pomagal pri vzpostavljanju stikov z državnimi funkcionarji. "Kdor razume politiko in sistem lokalne samouprave, ve, da občine hodimo v Ljubljano po razna soglasja, dokumente. Dobro je, da imaš koga, ki ti odpre kakšna vrata," je dejal.
Glede spornih tlakovcev je pojasnil, da jih je deloma plačal, ni jih pa še povsem odplačal, a da zanje in za vsa dela obstajajo računi.
15 ur v obdelavi kriminalistov: 'Ponoči sem doživel napad tesnobe'
Balažic je sicer pojasnil dogajanje od četrtkovih preiskav, ko so mu zgodaj zjutraj odvzeli prostost. "15 ur sem bil v obdelavi kriminalistov, vmes so razdrli mojo kuhinjo, odvetnik pa je preprečil, da bi izkopali dvorišče in odnesli tlakovce," je dejal.
Zvečer so ga prepeljali v center za pridržanje v Mostah, po njegovih besedah v celico s pomanjkljivimi higienskimi in humanitarnimi pogoji. "Ponoči sem doživel napad tesnobe, šele ko sem po več urah dobil zdravniško obravnavo in pomirjevala, sem lahko zaspal," je nadaljeval.
V petek popoldne so Balažica vklenjenega odpeljali pred preiskovalno sodnico ljubljanskega okrožnega sodišča, ki se je odločila za novih 48 ur pridržanja. "Na podobno nehuman način so me nato prepeljali na Povšetovo, kjer so mi odredili manjšo zaporniško sobo. Paznik mi je povedal, da imam čast, da sem v družbi profesionalnih kriminalcev," je dejal. V nedeljo dopoldne je bil Balažic po zaslišanju izpuščen.
Kot je poudaril Balažic, se je vse to dogajalo človeku, ki mu krivda ni dokazana in je pravno gledano nedolžen. Vlado je zato pozval, da reformira institucije pravne države in humanizira sistem pridržanja in pripora za osumljence, za katere ni dokazov za očitana dejanja.
V okviru obsežnih četrtkovih hišnih preiskav so sicer policisti prostost odvzeli dvema osebama. Poleg Balažica neuradno še direktorju Termita Antonu Serianzu. Tudi slednjega naj bi po nedeljskem zaslišanju pred preiskovalnim sodnikom izpustili na prostost.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.