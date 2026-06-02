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Balažic v pripor za 30 dni, na Povšetovi ga je ujela naša kamera

Ljubljana, 02. 06. 2026 22.00 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
Špela Bezjak Zrim U.Z.
Milan Balažic ob prihodu na Povšetovo

Moravški župan Milan Balažic je po četrtkovih obsežnih hišnih preiskavah znova za zapahi. Naša kamera ga je malo pred 20. uro ujela, ko je v spremstvu odvetnika prispel na Povšetovo na prestajanje 30-dnevnega pripora. Sklep o priporu je senat ljubljanskega okrožnega sodišča sprejel po tem, ko je bil Balažic pridržan že ves minuli konec tedna.

"Dogaja se globoka država!" so bile njegove zadnje besede, preden je odkorakal v pripor.

Njegov odvetnik Milan Krstić je že napovedal pritožbo. "Danes je senat odredil pripor zoper dr. Balažica. V njem piše, da je podan utemeljen sum za kaznivo dejanje. Preiskava je uvedena, ker smo mi dali soglasje, da se uvede. Zoper sklep se bomo pritožili – najprej na višje sodišče, potem pa še na vrhovno sodišče, če bo potrebno."

Po informacijah, ki jih ima odvetnik, je tožilec vztrajal pri priporu samo za Balažica. Ta bo trajal 30 dni.

Spomnimo, kriminalisti so v četrtek izvedli 42 hišnih preiskav v zasebnih in poslovnih prostorih, pri 20 fizičnih, 6 pravnih osebah in pri organu lokalne skupnosti. Predkazenski postopek poteka zaradi suma storitve več kot 20 korupcijskih dejanj – jemanje podkupnine, dajanje podkupnine, sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje, dajanje daril za nezakonito posredovanje. Kaznivih dejanj je osumljenih 20 fizičnih oseb in ena pravna oseba, prostost so na Policiji odvzeli dvema osebama, ki sta bili privedeni k preiskovalnemu sodniku okrožnega sodišča v Ljubljani, sodnik jima je odredil sodno pridržanje. 30. maja sta bili zaslišani, nato pa izpuščeni na prostost. 

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V odredbi, ki jo je pridobila Slovenska tiskovna agencija, piše, da naj bi Balažic svoj položaj župana izkoristil za pomoč podjetju Termit pri spremembi občinskega prostorskega načrta, ki bi podjetju omogočil nadaljnje delovanje peskokopa. Gre za presenetljiv preobrat, saj sta bila Balažic in vodstvo Termita še pred nekaj leti zaradi domnevnih okoljskih vplivov podjetja na nasprotnih bregovih. V zameno naj bi, tako piše v odredbi, prejel različne koristi. 

Direktor Termita naj bi zaposlil županovo partnerico Nino Krajnik, javnosti poznano kot predsedniško kandidatko leta 2022, podjetje pa naj bi jima plačalo tudi novo kuhinjo v vrednosti 26 tisoč evrov. Kriminalisti so kuhinjo že odmontirali in jo odpeljali iz hiše. 

Balažic, ki so ga po obsežnih preiskavah v nedeljo dopoldne izpustili na prostost, je priznal, da ga je pri nakupu kuhinje presenetila visoka cena in da je posojilo iskal pri prijatelju Antonu, direktorju podjetja Termit, a je dodal, da posojilo že odplačuje in ga namerava vrniti v celoti.

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Po njegovih besedah je v kazenski ovadbi nešteto izmišljotin, neresnic in klevet. "Prišlo je do neke krivosodne obravnave in poskusa političnega linča," je zatrdil in kazensko ovadbo opisal kot prazno in temelječo na gostilniških prisluhih s ciljem uničiti javno podobo župana.

Po njegovem mnenju je vsebina odredbe politično motivirana, saj da mu njegova lokalna politična konkurenca želi preprečiti nastop na jesenskih lokalnih volitvah. A jeseni se kljub temu namerava potegovati za tretji mandat v Moravčah, če mu omenjeni postopki seveda kandidature ne bodo preprečili.

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