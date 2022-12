Balkanski bojevnik: začelo se je že tretje sojenje

Obtoženi, ki jim tožilstvo očita, da so trgovali s kokainom in organizirali prevoze te droge iz Južne Amerike, danes niso podali zagovora. Vsi po vrsti so navajali, da bodo zagovor podali, vendar šele, ko bodo dobili čistopis spremenjene obtožnice in ko bo sodišče odločilo o izločitvi dokazov. Višja državna tožilka Blanka Žgajnar je ob branju obtožnice namreč pojasnila, da je tožilstvo spremenilo obtožnico v delu, ki se nanaša na pravno kvalifikacijo kaznivega dejanja.

Začetek današnje obravnave sicer ni minil povsem brez zapletov. Tudi danes na sodišču namreč niso bili prisotni vsi obtoženi oziroma njihovi zagovorniki. Pred sodni senat je stopilo 11 od skupno 12 obtoženih, odstotna sta bila tudi dva zagovornika. Zagovorniki obtoženih so sodišču zato predlagali prestavitev začetka sojenja, s čimer pa se ni strinjal sodni senat, ki ga vodi predsednica Marjeta Dvornik . Odločil je, da se glavna obravnava danes opravi, ob čemer pa je sodišče začasno izločilo postopek zoper obtožene Suzano Remškar , Anesa Selmana in Miralema Lucevića .

Po prvotni obtožnici je tožilstvo obtoženim očitalo neupravičeno trgovanje s prepovedano drogo in sodelovanje v hudodelski združbi, zdaj pa so ti očitki združeni v eno kaznivo dejanje, to je neupravičeno trgovanje z drogo. Po pojasnilih tožilke Mateje Gončin je tožilstvo pri tem sledilo sklepu Višjega sodišča iz leta 2019. To je takrat sicer menilo, da obtoženim ni mogoče očitati, da so bili člani hudodelske združbe.

Zagovorniki obtoženih pa so danes sodišču pričakovano predlagali tudi izločitev dokazov, za katere menijo, da so bili pridobljeni nezakonito. Pri tem so se med drugim sklicevali na odločitev Vrhovnega sodišča. To je pred letom dni namreč razveljavilo sodbo v zadevi Balkanski bojevnik iz leta 2018, saj se je opirala na dokaze, ki jih je policija po presoji sodišča pridobila nezakonito, s kršitvijo ustavno zagotovljenih človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

Zagovornik prvoobtoženega Dragana Tosića Janez Koščak pa je ob tem predlagal še, da sodišče ob odločanju glede izločitve dokazov upošteva tudi nedavno odločitev srbskega sodišča, ki je izločilo del dokazov, vezanih na sojenje domnevnega balkanskega narkokralja Darka Šarića v Beogradu. V zvezi s tem je v sodni spis vložil kopijo dveh člankov iz srbskih medijev.

Tožilstvo 12 obtoženim v zadevi Balkanski bojevnik s prvobtoženim Draganom Tosićem očita, da so trgovali s kokainom, organizirali prevoze te droge iz Južne Amerike, predvsem Urugvaja. Drogo naj bi tudi prek Južne Afrike tihotapili v Slovenijo in nato v Italijo.

Do zdaj so obtoženim sodili dvakrat. Na prvem sojenju je bila večina, skupaj z domnevnim vodjem združbe Draganom Tošićem, oproščena. Na drugem sojenju so bili obsojeni. Najvišje kazni so doletele Tošića, Dragana Beljkaša in Jakoba Remškarja.

A je nato Vrhovno sodišče pred slabim letom sodbo razveljavilo, saj se je opirala na dokaze, ki jih je policija po presoji sodišča pridobila nezakonito. Na dan, ko so vrhovni sodniki razveljavili sodbo, so morali pet obsojenih, ki so še prestajali kazen, izpustiti iz zapora, preostali pa so kazen takrat že odsedeli.