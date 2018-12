Balogh odstopil z mesta glavnega direktorja DUTB

Kot so še sporočili, se je Balogh za odstop odločil predvsem iz osebnih razlogov, saj meni, da je po treh letih vodenja v DUTB in petih letih dela v Sloveniji, ko je bil razpet med poslovnim in zasebnim življenjem, napočil čas, da da prednost slednjemu. Potrdili so tudi, da bo svojo funkcijo zaključil januarja.

DUTB je potrdil, da je upravni odbor v novi sestavi na današnji redni seji za predsednika upravnega odbora imenoval Tomaža Beska . Hkrati so se seznanili z odstopom glavnega izvršnega direktorja Imreta Balogha . Njegove naloge bosta začasno prevzela preostala izvršna direktorja.

Vlada pred tedni iz upravnega odbora odpoklicala Miha Juharta

Kadrovske menjave v vodstvu DUTB se tako nadaljujejo. Novica o Baloghovem odstopu tako prihaja skoraj dva tedna po tem, ko je vlada iz upravnega odbora Družbe za upravljanje terjatev bank odpoklicala dosedanjega predsednika Miha Juharta in za neizvršnega direktorja imenovala Tomaža Beska.

Kot je takrat po seji vlade povedal minister za finance Andrej Bertoncelj, je vlada sklep o odpoklicu Juharta sprejela na podlagi poročil, ki ugotavljajo, da so bile pri prodaji zemljišča v Logatcu, na katerem tovarno gradi švicarska družba Lonstroff, storjene nepravilnosti in nespoštovanje internih aktov.

Kot so sporočili iz urada vlade za komuniciranje, gre pri nepravilnostih "zlasti za neskladnosti z internimi akti DUTB in veljavno zakonodajo ter neustrezno delovanje notranjih mehanizmov kontrol, kar je privedlo do oškodovanja premoženja DUTB pri izvedbi tega posla".

Vlada se je odločila za odpoklic predsednik upravnega odbora, ker je najbolj odgovorna oseba v DUTB in je odgovoren za usklajevanje med neizvršnimi in izvršnimi direktorji, je povedal minister.

Po informacijah Siola so neizvršni direktorji DUTB pred današnjo sejo upravnega odbora pripravljali gradivo za Baloghovo razrešitev iz krivdnih razlogov - tako je imel le dve možnosti: razrešitev ali odstop.

V upravnem odboru sta trenutno poleg Beska in Tišme neizvršna direktorja še Mitja Križaj in Juan Barba Silvela, ki pa se neuradno s položaja poslavlja. Izvršni direktorji pa sta poleg Imreja Balogha še Andrej Prebil in Jože Jaklin.