'Balon, ki se je napihnil na državnozborskih volitvah, je ob realnih problemih počil'

Kandidati za evropske volitve Klemen Grošelj, Aleksander Merlo in po naših informacijah tudi Mojca Šetinc Pašek – ne to ni lista Gibanja Svobode temveč lista kandidatov, ki imajo z največjo koalicijsko stranko odprte številne neporavnane račune. "Lahko potrdim, da smo že v torek zbrali potrebnih 1000 podpisov, ta številka je zdaj že za vsaj 10 odstotkov večja, listo bomo vložili predvidoma v petek v popoldanskih urah," napoveduje Nejc Škof iz Zelenih Slovenije.

In kako drago bo Svoboda na volitvah plačala za svoje odločitve, ki so nekdaj cenjene člane stranke obrniti proti njej? "Vse to kar, se zdaj dogaja s temi krčevitimi poskusi, da se na levi strani oblikuje še kakšna lista in se dobi še kakšen mandat, kaže na šibkost strank vladne koalicije, gre za to, da se je ta balon, ki se je napihnil na državnozborskih volitvah, zaradi različnih razlogov potem, ko je bil soočen z realnimi problemi, enostavno razpočil," je pestro politično dogajanje komentiral predsednik SDS Janez Janša.

SDS sicer v predvolilno kampanjo vstopa v Trumpovem slogu. Pripravili so namreč manifest in obljubljajo, da želijo Evropo "spet narediti varno," pravi nosilka njihove kandidatne liste Romana Tomc.

Pravijo, da ima Slovenija radikalno levega predsednika vlade, ki pospešuje priseljevanje tujcev, za domače prebivalstvo pa promovira evtanazijo, splav in uživanje mamil. Slogan SDS je "preudarno". "Potrebujemo preudarno politiko zelenega prehoda, preudarno politiko odnosa do migracij, še posebej preudarnost sposobnost ločevanja med legalnimi in ilegalnimi migracijami," še pravi Janša.

Dodajajo, da bodo preprečili poskuse levice, da si z namernim vabljenjem ilegalnih migrantov uvaža nove volivce. Tik pred začetkom volilne kampanje se je oglasila tudi predsednica države, opozorila je na populizem, ki da ga je med kampanjami največ. "Populisti zelo velikokrat lažejo ali pa potvarjajo dejstva in če jih sami ne boste preverjali, jih nihče namesto vas ne bo," opozarja Nataša Pirc Musar.

Stranki DeSUS in Dobra Država bosta svojo skupno listo na Državno volilni komisiji vložili jutri, komisija pa bo popoldne pretresala liste osmih strank in iskala rešitev za kandidatno listo stranke Vesna po smrti kandidatke Mance Košir.