Balonar osem let po tragični nesreči na Barju dokončno oproščen

Pritožbene sodnice, ki so sejo imele 27. julija, sodba pa je postala znana zdaj, so med drugim v obrazložitvi zapisale, da so ob šestih zjutraj napovedi sicer predvidevale nastanek neviht, vendar le v skrajnem severozahodnem delu Slovenije, opozorilo na možnost neviht v ljubljanski kotlini pa je bila izdana šele, ko je bil balon že v zraku. Višjemu sodišču se Kolenčeva odločitev izpred osmih let, da vzleti, ne zdi nenavadna, saj ni nič kazalo na tako nenadno spremembo vremena. Prav tako, dodajajo sodnice, ni dokazov, da bi med pristajanjem oziroma spuščanjem balona Kolenc odreagiral napak. "Vemo torej, zakaj se je nesreča zgodila (več možnih razlogov: prehiter pristanek iz neznanih razlogov, močan veter pred nevihto, obremenitev košare), ne vemo pa vzrokov, ki so temu botrovali, in tega se za nazaj niti ne da ugotoviti. Tudi ni znano, ali bi pilot z več sto urami letenja v takih razmerah lahko izvedel varen pristanek. Če pa obtožencu ni mogoče očitati, da bi pri upravljanju balona moral in mogel ravnati drugače, ga je treba oprostiti obtožbe. Odločitev sodišča prve stopnje je torej pravilna in zakonita,"so še zapisale sodnice, ki so sodbo zaključile z besedami, da zoper to sodbo ni pritožbe.