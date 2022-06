Bančna konferenca: Odgovor na izzive je povezovanje

V časih velike negotovosti je po besedah direktorice ZBS Stanislave Zadravec Caprirolo ključno usklajeno delovanje slovenskih in evropskih politik. Po oceni namestnice guvernerja Banke Slovenije in viceguvernerke Tine Žumer smo se doslej uspešno soočali z izzivi. "Pred nami jih je več, odgovor nanje pa je povezovanje, sodelovanje in krepitev odpornosti," se je strinjala.

Blaž Brodnjak, tudi predsednik uprave največje banke v državi NLB, je poudaril, da so po zdravstvenem izzivu novi izzivi varnostni, cenovni in blaginjski. "V takšnih razmerah potrebujemo več povezovanja in pogovarjanja z vsemi družbenimi podsistemi. V takih razmerah ni nobenega prostora za izključevanje ali soliranje. Če kdaj, zdaj potrebujemo razširjen družbeni pogovor," je bil jasen.

Pozval je k pogovorom z regulatorji, nadzorniki, vlado in interesnimi skupinami, ki sokreirajo pogoje delovanja v državi, in se odločijo, kako naprej. "Potrebujemo strukturne reforme ter racionalizacijo javnega sektorja z variabilnim nagrajevanjem in zmanjšanjem zaposlenih. Računam, da bomo končno začeli družbeni dialog, ne le socialni, temveč tudi razvojni, saj moramo ustvariti družbeno ravnovesje," je podčrtal.

Brodnjak opaža gonjo proti bankam, zlasti glede kreditiranja v švicarskih frankih in obračunavanja euriborja, čeprav so banke po njegovih navedbah ves čas negotovih razmer zagotavljale stabilnost in kreditno podporo vsem projektom, ki so imeli pozitiven denarni tok. Kritičen je bil do počasnega odziva evropske monetarne politike na visoko inflacijo.

'Vojna je dodatno zvišala inflacijo'

Viceguvernerka Tina Žumer je priznala, da je bila rast cen izrazitejša in vztrajnejša, kot so pričakovali, a da je Evropska centralna banka že decembra lani napovedala normalizacijo denarne politike. Dvig ključne obrestne mere je po 11 letih napovedan za julij, septembra bi se lahko zgodil še v večji meri, če bodo razmere to zahtevale, je povzela. "Vojna je dodatno zvišala inflacijo, pričakujemo, da se bo v nekaj mesecih še nadalje povišala," je dodala.

"Naloga denarne politike je, da s kredibilnim in pravočasnim ukrepanjem zagotovimo zaupanje v stabilnost cen," je poudarila. Vpliv na bančni sistem bo, kot je dejala, večplasten, od umiranja bančnega kreditiranja do morebitnega poslabšanja kakovosti bančnega portfelja. Pri tem je opozorila, da so razlike med bankami velike.

O tem, kako se je EU odzvala na krize, zlasti na rusko agresijo na Ukrajino, je spregovorila vodja predstavništva Evropske komisije v Slovenije Jerneja Jug Jerše, Catherine Denis z Evropske komisije pa o vplivu sankcij EU na humanitarno pomoč."Srčno upamo, da bo prišlo do stabilizacije razmer ali vsaj premirja," je dejal Brodnjak in dodal, da bi morali pospešiti integracijo Zahodnega Balkana v EU. "Če nas Ukrajina ni streznila, ne vem, kaj nas mora," je menil. Dobavne verige se selijo nazaj v Evropo, zato so te razmere regiji prinesle neverjetne priložnosti, je pojasnil.