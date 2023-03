Bančna kriza spodbuja rast bitcoina

Prvi sta bankrotirali kalifornijska Silicone Valley Bank in newyorška Signature Bank. Nato je prišla na vrsto evropska banka Credit Suisse, ki je dala jasno vedeti, da je tik pred propadom. Istega dne je First Republic Bank objavila, da si je zagotovila financiranje za preživetje. Vse banke so bile rešene ali pa so prejele veliko finančno pomoč, toda trge je pretresel strah pred novo finančno krizo v bančnem sektorju. Poleg tega je na milijone podjetij, vlagateljev in varčevalcev dvignilo denar v strahu, da bi lahko propadla njihova banka ali celo celoten sistem.

Tu nastopi bitcoin, kriptovaluta, ki je na obrobju svetovnega finančnega sistema in je digitalna valuta, zaščitena pred propadom bančništva. Posledično je Bitcoin v zadnjem tednu narasel za 33,41 % in dosegel najvišjo raven od junija 2022. Letos je Bitcoin narasel že za neverjetnih 56,1 %.

Kriptovalute podpira tudi šibkejši dolar, saj so vse te insolventnosti vršile pritisk na Fed, naj upočasni cikel zviševanja obrestnih mer. Večina trgovcev zdaj verjame, da bodo obrestne mere letos spet padle, zaradi česar bo dolar postal manj privlačen.

Na dejstvo ali bo Bitcoin še naprej rasel, bosta vplivala dva dejavnika; lahko da bodo ostale banke v prihodnjih dneh podale podobne negativne izjave o svojem finančnem stanju, kar naj bi povzročilo rast kriptovalut, možno pa je tudi, da bo nedavno veliko zanimanje za kriptovalute povzročilo vrnitev posameznikov, vzajemnih skladov in institucionalnih vlagateljev k Bitcoinu. Po objavljenih podatkih je povprečni dnevni obseg trgovanja z Bitcoinom v 7-dneh na najvišji ravni v tem letu, na 13 milijardah dolarjev.

Viri: MT4 platforma, Bitcoinist

