Bančni opravki brez obiska poslovalnice, je to mogoče?

Obisk bančnih poslovalnic za urejanje osebnih finančnih zadev je bil pred »novo realnostjo« za mnoge na nujnem seznamu opravil. V obdobju, ko je obisk poslovalnic odsvetovan, pa je vse bolj priporočljiva uporaba digitalnih bančnih kanalov, predvsem spletne in mobilne banke. Urejanje bančnih storitev na daljavo, prek digitalnih bančnih kanalov je namreč v današnjih časih tudi odgovorno ravnanje, menijo v Addiko banki.

Z željo, da bi lahko stranke tudi v novi realnosti nemoteno opravljale svoje bančne storitve, banke spodbujajo svoje stranke k uporabi digitalnih bančnih kanalov in se tako, če res ni nujno, izognejo obisku bančnih poslovalnic in morebitnemu čakanju v vrsti. Dodatna spodbuda za koriščenje digitalnih poti so ugodnosti in popusti pri storitvah, sklenjenih preko spleta!

icon-expand Addiko banka FOTO: iStock

Izkoristite prednosti digitalnega bančništva in prihranite Ključne prednosti digitalnega bančništva so, da lahko bančne storitve opravljate kjerkoli in kadarkoli, bančne storitve so vam dostopne ves čas in niste odvisni od delovnega časa poslovalnic, nudi vam večjo zasebnost, lahko imate reden in celovit pregled nad upravljanjem svojih osebnih financ. V Addiko banki dodajajo, da z uporabo digitalnega bančništva lahko prihranite tudi čas, ki je danes ena najdragocenejših valut, saj digitalno bančništvo omogoča opravljanje čedalje večjega števila bančnih storitev, celo sklenitev kredita, s hitrimi in enostavnimi procesi, ki od strank ne zahtevajo odvečne dokumentacije. V novembru in decembru želi Addiko banka približati digitalne bančne storitve strankam vseh bank, zato so pripravili posebno akcijo znotraj kreditne ponudbe Addiko banke. Ugodnejša obrestna mera na spletu za stranke vseh bank Za vse, ki bodo do sredine decembra sklenili HIP kredit z aplikacijo na spletni strani www.hipkredit.si, Addiko banka ponuja ugodnejšo obrestno mero 4,95 %*!

icon-expand Addiko banka FOTO: iStock

Obrestna mera se v primeru oddaje vloge na spletu zmanjša iz 7 % na 4,95 %, kar pomeni skoraj 30-% prihranek. HIP kredit – najhitrejša pot do gotovine HIP kredit Addiko banke do 7.000 EUR z dobo odplačevanja do 7 let je najhitrejša pot do gotovine za stranke vseh bank – za sklenitev ni potreben prenos poslovanja ali plače na Addiko banko. Vlogo za kredit lahko stranke preprosto oddajo na spletni strani www.hipkredit.si. Vnos vloge je hiter in enostaven, saj za odobritev HIP kredita stranke potrebujejo le osebni dokument, davčno številko in aktualen TRR. Zadnji korak za odobritev HIP kredita je podpis pogodbe v poslovalnici in znesek kredita bo v kratkem na TRR računu stranke. *Informativni izračun: Znesek kredita 7.000 EUR; Doba odplačila 84 mesecev; Mesečna obveznost 98,78 EUR; Fiksna obrestna mera 4,95 %, EOM 7,85059 %; Stroški odobritve 210,00 EUR; Stroški ocene rizika 373,36 EUR; Skupni znesek za plačilo 8.894,57 EUR, izračun je pripravljen na dan 16. 10. 2020. EOM in skupni znesek, ki ga plača kreditojemalec, sta informativne narave in se lahko spremenita, če se spremenijo podatki uporabljeni za izračun. Dodatne informacije so na voljo na www.addiko.si/obcani/krediti/gotovinski-krediti/hip-kredit/.

Izkoristite izjemno priložnost in obiščite www.hipkredit.si ter sklenite HIP kredit z ugodno obrestno mero 4, 95 %! Ponudba velja za stranke vseh bank. HIP kredit je pravi spletni hit!