Odločitev, da za komitente oblikujejo štiri različne pakete je posledica sledenja sodobnih trendov, pravijo. "Z uporabo paketom in enotnim mesečnim nadomestilom bo zanje poslovanje še učinkovitejše in preglednejše."

Kot so povedali na NLB, želijo z novo ponudbo v prvi vrsti komitentom olajšati uporabniško izkušnjo in poenostaviti vsakodnevno opravljanje bančnih zadev. Paketna ponudba za stranke pomeni boljši pregled nad stroški, ki jih imajo z bančnimi storitvami, saj paketi poleg vodenja računa vsebujejo še številne druge storitve.

"Želimo poudariti predvsem, da paket vključuje veliko storitev, za katere bi posamezno plačali več posameznih nadomestil - stranke bodo imele po novem preprostejši pregled nad stroški, saj vse v paket vključene storitve plačajo z le enkratnim mesečnim nadomestilom," pravijo. Po njihovih podatkih si je, odkar so prvim strankam predstavili bančne pakete, svojega izbralo že več kot 200.000 uporabnikov. Do konca tega leta pa bo imetnik bančnega paketa vsak izmed 688 tisočih aktivnim komitentov pri banki.

Na banki so sicer oblikovali štiri različne pakete – osnovni, aktivni, mladostni in premium – s katerimi ciljajo na različne skupine. Osnovni paket je z izbranimi bančnimi storitvami namenjen nekoliko manj aktivnim uporabnikom bančnih storitev, paket Mladostni je namenjen mladim do 27. leta starosti, zaposlenim pa ponujajo paket Aktivni. Najdražja možnost pa je paket Premium. Kot poudarjajo na NLB, upokojencem in starejšim sicer ponujajo 20 odstotkov popusta, mladim pa 50.

Paketi niso novost

Paketi, ki združujejo več storitev, sicer niso neka silna novost. Večina slovenskih bank jih je svojim komitentom ponujala že v preteklosti, toda šele letos so jih začele "agresivneje tržiti". Pri Sberbank so že pred leti za fizične osebe pripravili široko paleto paketnih računov. A za razliko od NLB, pri njih ne razmišljajo, da bi komitentom avtomatično dodelili nek paket, saj menijo, da si le tega posamezniki izbirajo na podlagi svojih potreb in na ta način optimirajo svoje bančne stroške.

Pri NKBM na drugi strani ne načrtujejo načrtnega preoblikovanja osebnih računov v pakete. Strankam pa sicer že ponujajo dva paketa: Komplet in Premium.

"Strankam, obstoječim in novim, predstavimo vse lastnosti paketov in tudi kaj so prednosti takšne paketne ponudbe. Izbira računa ali paketa pa je odločitev vsake stranke posebej glede na njene potrebe, zahteve in želje," so sporočili z NKBM.

"Paket Komplet je stroškovno primeren za stranke, ki poslujejo sodobno in so uporabniki elektronske banke, izvajajo plačila preko elektronske banke, dvigujejo gotovino na bankomatih doma in v tujini ter imajo odobreno izredno prekoračitev na računu. Na ta način letno prihranijo tudi prek 100 evrov, so še zapisali. Novim komitentom ob tem omogočajo brezplačno uporabo paketa v obdobju treh mesecev, če jih paket ne prepriča, pa ga lahko brezplačno ukinejo.