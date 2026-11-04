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Bančni račun v Romuniji: če ga ni odprl Golob, kdo ga je?

Ljubljana, 04. 11. 2026 20.11 pred 48 minutami 3 min branja 42

Avtor:
Žana Vertačnik
Robert Golob

Zgodba o domnevnem bančnem računu Roberta Goloba v Romuniji postaja vse bolj skrivnostna. Kriminalisti niso uspeli dokazati, da je bila identiteta nekdanjega premierja zlorabljena. Račun je bil sicer odprt že veliko prej, kot je trdil Golob, že leta 2005, in to s slovenskim potnim listom. Če ga ni odprl Golob, kdo ga je? In zakaj Golobovim pojasnilom predsednik vlade Janez Janša ne verjame?

Februarja 2023 je na romunsko državno tožilstvo prispela ovadba v imenu takratnega premierja Roberta Goloba, v katero je zapisal, da je pred odhodom v politiko od Finančnega urada RS (Furs) zahteval potrdila, da ima plačane vse davke in da v tujini nima nobenega računa, saj da ga sam ni nikoli odprl. "Furs me je opozoril, da obstaja račun na moje ime, mimogrede z napačnim naslovom – Kromberk 72 ne obstaja," je povedal Golob.

Kot razkrivajo dokumenti romunskega državnega tožilstva, pa je banka račun odprla že leta 2005 in ne 2018, kot je, izhaja iz medijskih poročanj, navajal Golob. Dokumenti razkrivajo še, da je banka ta račun odprla na podlagi potnega lista, izdanega v Sloveniji. Drugih podrobnosti ni.

Pri Golobu pa medtem še vedno trdijo, da za račun ni vedel, da zanj ni plačeval administrativnih stroškov in da "na tem računu ni bilo nikoli niti evra". "Banka sama je 3. januarja 2022 isto sekundo, ko so se moji odvetniki obrnili nanjo, ta račun zaprla z obrazložitvijo, da ni bil nikoli uporabljen," je dodal.

Banka o računu Roberta Goloba
Banka o računu Roberta Goloba
FOTO: POP TV

Banka je te navedbe potrdila ter pojasnila, da je leta 2011 račun zaradi človeške napake povezala z Golobom. Vse do leta 2022, torej 11 let, pa da na računu ni bilo nobene transakcije.

Pojasnilo pa sicer ne prepriča njegovih političnih nasprotnikov. "Mislim, da je ta njegov odgovor, da je banka sama potrdila, da je prišlo do zlorabe identitete, ne vem, za lase privlečen," meni predsednik vlade Janez Janša. Predsednik NSi Jernej Vrtovec pa: "Takratni predsednik vlade je, kot kaže, v tem primeru zavajal in lagal. Kot kaže, je odprl račun."

Sokoordinatorica Levice Asta Vrečko medtem pravi, da mora te stvari pojasniti Golob sam. Vodja Svobode naj bi pred kamere stopil v četrtek.

Preberi še Romunski račun Roberta Goloba: zlorabe identitete niso ugotovili

Pravnik Miha Šepec sicer pojasnjuje, da dejstvo, da kriminalisti niso našli utemeljenega suma, da bi Golobu ukradli identiteto, ta hip pomeni le to, da kaznivega dejanja ni bilo. "Treba pa je vedeti, da mora v našem kazenskem zakoniku za to, da ta prevzame identiteto, zlorabiti še neke pravice ali si pridobiti korist in povzročiti škodo. Če bi torej nekdo ta račun z lažnimi podatki zgolj odprl, z računom pa se ne bi nič dogajalo, kaznivega dejanja ne bi bilo in policisti tudi ne bi nič odkrili," je pojasnil v naši večerni oddaji 24UR ZVEČER.

Ker kriminalisti niso odkrili sumov kaznivega dejanja, hkrati pa naj ne bi potrdili, da je Golob sam odprl bančni račun, pa tega, kdo ga je dejansko odprl, še ne moremo vedeti, dodaja Šepec.

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robert golob bančni račun romunija

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KOMENTARJI42

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ZIPPO
04. 11. 2026 21.00
Ko je Tarča že lani do podtankosti razkrila vse v tej zadevi,poročali mediji v Srbiji in Romuniji,je bila tišina.Seveda,na Vladi je sedel prevarant Golob osebno.Šele zdaj so se začele stvari odvijati.PRI VSEM RAZKRITEM BI MORAL GOLOB ŽE SEDETI V PRIPORU DO SOJENJA!!!! Njegova lažnjiva pojasnila SO NEPOMEMBNA!!!!Lagal bo do zadnjega,ker mu drugega ne preostane,in ker misli,da je nedotakljiv,poln nadutosti in napuha!!! KAJ POČNETE NA PRAVOSODJU????A vam je treba vse narisati????
Odgovori
0 0
Omizje
04. 11. 2026 20.55
mogoče je pa od patrije
Odgovori
+0
2 2
Tici 007
04. 11. 2026 20.54
Se vžigajo janšistki,bo še koga kap zadela. Za njih ni važna resnica,važno je da se tuliiii. Naj živi jajoglavec,huraaaa
Odgovori
-3
1 4
E.Nigma
04. 11. 2026 20.57
Obstaja odprt račun ali ne? In jaz bi v tem primeru delal full paniko da mi nekdo zlorabi podatke, ponaredi podpis, ne p da ne bi dajal izjave v medije.
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+2
2 0
MissYay
04. 11. 2026 20.53
...ali drugače, reševanje vojaka Rayana.
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+1
2 1
macolagobec
04. 11. 2026 20.51
Če ni bilo kraje identitete, potem je račun odprl Golob osebno. Če pa je bila kraja identitete, pa policija tega ni odkrila, potem pa naj vprašajo Hudohmeta, ki ga imajo tam zaprtega. On ve vse za koga je kradel. Najbrž za svojega takratnega šefa Golobčka.
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-2
2 4
E.Nigma
04. 11. 2026 21.00
za Revolut, Wise, N26, Zen ne rabiš nikamor hodit. - Slikas osebno - Narediš selfie video - Banka naredi liveness check - Račun odprt v 5 minutah iz Maribora, pa imaš RO IBAN v Romuniji, LT IBAN v Litvi, itd. Je pa možno, da če je bil račun odprt preko Revoluta ali kakšne fintech podružnice v Romuniji*, potem pa je dovolj fotokopija osebne in star naslov Kromberk 72 iz volitev 2006. In točno te podatke ima vsakdo na internetu - ime, datum rojstva, stari naslov.
Odgovori
0 0
Pujček
04. 11. 2026 20.49
Prazni računi pa tako kikirikanje. Bomo bolj pozorni pri nakupu osemkolesnikov.
Odgovori
+0
3 3
Pajo_36
04. 11. 2026 20.49
Banka je te navedbe potrdila ter pojasnila, da je leta 2011 račun zaradi človeške napake povezala z Golobom. Vse do leta 2022, torej 11 let, pa da na računu ni bilo nobene transakcije. - - - - ok, kaj je naslednji škandal? Golobova žena pokazala gleženj dimnikarju?
Odgovori
-1
3 4
dajgec
04. 11. 2026 20.49
Tončka z Dupleka ga je odprla
Odgovori
+3
3 0
periot22
04. 11. 2026 20.49
Vlada ki je z goljufijo prilezla na vrh si upa druge obsojati, marsikdo v tej vladi bi moral že zdavnaj sedeti v zaporu!
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+0
4 4
fljfo
04. 11. 2026 20.50
Če bi ga kdo drugi obsojal bi bilo prav, da se zadeva razišče?
Odgovori
+1
1 0
FrancRode
04. 11. 2026 20.45
Ovce golobovske pa sveto verjamejo... Med drugim se v svobodi rojevajo novi albanski županski kandidati. Slovenci, zbudite se!
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+4
8 4
mptour
04. 11. 2026 20.44
Odvračanje pozornosti vlade od lastne nesposobnosti in praznih obljub. V pol leta niso premaknili niti ene lego kocke v smeri izboljšanja. Samo obračunavanje z nasprotniki.
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+0
7 7
E.Nigma
04. 11. 2026 20.42
Čudna naključja se dogajajo. Kromberk 72 = bivše prebivališče Roberta Goloba. V uradnem poročilu Občinske volilne komisije Mestne občine Nova Gorica za lokalne volitve 23.10.2006 piše dobesedno: LISTA ROBERTA GOLOBA 1. Robert Golob, 23. 1. 1967, dr. el. znanosti, Kromberk, Pod Škabrijelom 72, 8223 To je njegova stara adresa izpred 20 let, ko je bil še predsednik Krajevne skupnosti Kromberk-Loke (2010-2014) in mestni svetnik v Novi Gorici. In potem ga je najdel nek Romun, da zlorabi identiteto. Hahahahaha
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+5
8 3
Antifriz
04. 11. 2026 20.57
Saj si prav povedal, naslov Kromberk 72 ne obstaja :) Stevo trdi, da pravno gledano ta račun ni nikoli obstajal.
Odgovori
-1
0 1
Pajo_36
04. 11. 2026 20.40
Jaz pa ne razumem drgač, kaj je problem? Sam neki, tip je ustanovil in potem prodal GEn-i, al kako? ok, ima mega denarje od tega verjetno, ja in zakaj ne bi smel zdej odpret računa v Romuniji? JJ, ti boš govoril, financiranja Logarja sploh niste objavili, kdo je dal keš za njegovo flop kampanijo, dalje, z Vučićem sta ustanovila stranko Resnica in jo financira preko Dodika biznismen Kaja, ti se pa glede na zgoraj navedene trditve nimaš sploh kaj za pisnit, res. ! 0 let v privat sektorju, 0! Sam, da Američani gradijo JEK2, evo ga že na AmCham kosilcu, pa večerjici, pa Mosad za vratom folku, ki kaj upa podvomit v poštenost poslov ! Da si res, samo tiho.
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-5
6 11
fljfo
04. 11. 2026 20.42
Whatabout...
Odgovori
+4
6 2
E.Nigma
04. 11. 2026 20.44
Lahko ga odpre vsak, kjer želi. Ampak ga moraš FURSU v Sloveniji prijaviti, da ga imaš še drugje.
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+2
4 2
YouRangMyLord
04. 11. 2026 20.39
Ma nekdo se je ukakal na banki od odgovornih....
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+2
3 1
E.Nigma
04. 11. 2026 20.35
Tudi sam se odprl račun v Avstraliji pa nisem bil ne državljan pa le trenutno tam prebivalec z urejeno vizo. Stalnega naslova nisem imel. Pa sem dal enega njihovega pa ni bilo nobenih problemov, če sem tam res doma. S tem, da so mi dohodnino nakazali nazaj še na takrat se Poštno banko ali A banko. Ne spomnim se. 420$
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-4
0 4
Kod.
04. 11. 2026 20.33
Raiffeisen banka je za Tarčo leta 2023 poudarila, da se bančni računi odpirajo samo v navzočnosti osebe, od pred kratkim velja še možnost videoidentifikacije in elektronskega podpisa. Nerezidentom države odprtje računa dovolijo samo v izrednih primerih, potreben je potni list.... Banka je za Tarčo leta 2025 še sporočila, da v tem primeru ne gre za krajo identitete.😂
Odgovori
+7
9 2
E.Nigma
04. 11. 2026 20.36
Sam sem ga tudi tam imel. Pa nisem bil rezident Avstrije. Tu takoj čez mejo sem ga odprl. V Gamlitzu. Na osebno pa noben potni list. Leta 2010 nekje.
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-3
3 6
E.Nigma
04. 11. 2026 20.32
Kako Kromberk 72 ne obstaja. Blizu Nove Gorice je.
Odgovori
+3
4 1
E.Nigma
04. 11. 2026 20.32
Zemljevid jo z lahkoto pokaže.
Odgovori
+1
2 1
awontuwej
04. 11. 2026 20.41
Kromberk je kraj, ki ima svoje ulice!
Odgovori
+2
3 1
Antifriz
04. 11. 2026 20.31
Nikoli uporabljen račun izpred 20 let... 🤣 To je rešilna biljka te vlade... 🤣
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-4
5 9
GetBack
04. 11. 2026 20.30
... če ga ni odprl Golob, kdo ga je? Po mojem je bil kozmični dež ... Sicer pa, zakaj še ni v priporu? Zakaj še ni ovadbe tožilstva zaradi večmilijonskih kraj v GEN-I????
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+11
12 1
awontuwej
04. 11. 2026 20.41
Ovadbe za kaj?
Odgovori
-2
4 6
Pajo_36
04. 11. 2026 20.26
Janša da govori, sej to ne moreš verjet res. Ne rečem, da bi Ferhatović mu to rekel, al pa Mesec, da pa Janša govori, kaj je korupcija in kriminal in kaj ne, mislem de ne bom s stola padel, res no.
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-1
8 9
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