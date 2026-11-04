Bančni račun v Romuniji: če ga ni odprl Golob, kdo ga je?

Februarja 2023 je na romunsko državno tožilstvo prispela ovadba v imenu takratnega premierja Roberta Goloba, v katero je zapisal, da je pred odhodom v politiko od Finančnega urada RS (Furs) zahteval potrdila, da ima plačane vse davke in da v tujini nima nobenega računa, saj da ga sam ni nikoli odprl. "Furs me je opozoril, da obstaja račun na moje ime, mimogrede z napačnim naslovom – Kromberk 72 ne obstaja," je povedal Golob.
Kot razkrivajo dokumenti romunskega državnega tožilstva, pa je banka račun odprla že leta 2005 in ne 2018, kot je, izhaja iz medijskih poročanj, navajal Golob. Dokumenti razkrivajo še, da je banka ta račun odprla na podlagi potnega lista, izdanega v Sloveniji. Drugih podrobnosti ni.
Pri Golobu pa medtem še vedno trdijo, da za račun ni vedel, da zanj ni plačeval administrativnih stroškov in da "na tem računu ni bilo nikoli niti evra". "Banka sama je 3. januarja 2022 isto sekundo, ko so se moji odvetniki obrnili nanjo, ta račun zaprla z obrazložitvijo, da ni bil nikoli uporabljen," je dodal.
Banka je te navedbe potrdila ter pojasnila, da je leta 2011 račun zaradi človeške napake povezala z Golobom. Vse do leta 2022, torej 11 let, pa da na računu ni bilo nobene transakcije.
Pojasnilo pa sicer ne prepriča njegovih političnih nasprotnikov. "Mislim, da je ta njegov odgovor, da je banka sama potrdila, da je prišlo do zlorabe identitete, ne vem, za lase privlečen," meni predsednik vlade Janez Janša. Predsednik NSi Jernej Vrtovec pa: "Takratni predsednik vlade je, kot kaže, v tem primeru zavajal in lagal. Kot kaže, je odprl račun."
Sokoordinatorica Levice Asta Vrečko medtem pravi, da mora te stvari pojasniti Golob sam. Vodja Svobode naj bi pred kamere stopil v četrtek.
Pravnik Miha Šepec sicer pojasnjuje, da dejstvo, da kriminalisti niso našli utemeljenega suma, da bi Golobu ukradli identiteto, ta hip pomeni le to, da kaznivega dejanja ni bilo. "Treba pa je vedeti, da mora v našem kazenskem zakoniku za to, da ta prevzame identiteto, zlorabiti še neke pravice ali si pridobiti korist in povzročiti škodo. Če bi torej nekdo ta račun z lažnimi podatki zgolj odprl, z računom pa se ne bi nič dogajalo, kaznivega dejanja ne bi bilo in policisti tudi ne bi nič odkrili," je pojasnil v naši večerni oddaji 24UR ZVEČER.
Ker kriminalisti niso odkrili sumov kaznivega dejanja, hkrati pa naj ne bi potrdili, da je Golob sam odprl bančni račun, pa tega, kdo ga je dejansko odprl, še ne moremo vedeti, dodaja Šepec.
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