Bančni račun v Romuniji: če ga ni odprl Golob, kdo ga je?

Februarja 2023 je na romunsko državno tožilstvo prispela ovadba v imenu takratnega premierja Roberta Goloba, v katero je zapisal, da je pred odhodom v politiko od Finančnega urada RS (Furs) zahteval potrdila, da ima plačane vse davke in da v tujini nima nobenega računa, saj da ga sam ni nikoli odprl. "Furs me je opozoril, da obstaja račun na moje ime, mimogrede z napačnim naslovom – Kromberk 72 ne obstaja," je povedal Golob.

Kot razkrivajo dokumenti romunskega državnega tožilstva, pa je banka račun odprla že leta 2005 in ne 2018, kot je, izhaja iz medijskih poročanj, navajal Golob. Dokumenti razkrivajo še, da je banka ta račun odprla na podlagi potnega lista, izdanega v Sloveniji. Drugih podrobnosti ni.

Pri Golobu pa medtem še vedno trdijo, da za račun ni vedel, da zanj ni plačeval administrativnih stroškov in da "na tem računu ni bilo nikoli niti evra". "Banka sama je 3. januarja 2022 isto sekundo, ko so se moji odvetniki obrnili nanjo, ta račun zaprla z obrazložitvijo, da ni bil nikoli uporabljen," je dodal.