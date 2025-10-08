Bančni sistem v Sloveniji stabilen kljub zunanjim tveganjem

"Tveganja za bančni sistem v glavnem izhajajo iz zunanjega okolja, torej iz makrofinančnih negotovosti in geopolitičnih nestabilnosti. Ta se v bančni sistem še ne prelivajo, tako da tveganja ostajajo na nizkem do zmernem nivoju, z izjemo kibernetskega tveganja, pri katerem zaradi geopolitičnega dogajanja in kibernetskih groženj ohranjamo povišano oceno tveganja," je ugotovitve iz najnovejšega poročila o finančni stabilnosti povzela viceguvernerka Tina Žumer .

Banka Slovenije je oceno pri kibernetskem tveganju zaradi povišanega geopolitičnega tveganja ohranila povišano s stabilnimi obeti. "Obseg oz. število incidentov se na splošno v Sloveniji, še bolj pa v bančnem sektorju, znižuje. Vendar pa banke v Sloveniji kot v Evropi beležijo izjemno veliko število napadov, ki pa ostajajo pri poskusih. Velike so tudi kibernetske grožnje," je pojasnila direktorica oddelka Finančna stabilnost in makrobonitetna politika Meta Ahtik.

Raven kreditnega tveganja se ohranja zmerna s stabilno tendenco. Poslabšanje kakovosti portfelja posojil ostaja omejeno na nekaj podjetij in izvira predvsem iz proizvodnega dela gospodarstva zaradi večje izpostavljenosti vplivom zahtevnejših mednarodnih gospodarskih razmer. "Po več letih upadanja se od septembra lani znova povečuje število začetnih stečajnih postopkov in s tem tudi izpostavljenost bank do teh družb, ki pa ostaja majhna," je povedala Ahtik.

Kot zmerna in stabilna se ohranja ocena tveganja financiranja. "Vloge nebančnega sektorja ostajajo stabilen vir financiranja. Z zniževanjem depozitnih obrestnih mer v minulem obdobju in s povečevanjem obsega vlog na vpogled pa se povečuje vrzel med ročnostjo naložb in obveznosti ter s tem tveganje nestabilnosti financiranja, ki izhaja iz te vrzeli," dodaja Ahtik. Zato se ji zdi pomembno, da banke pozorno spremljajo varčevalne navade komitentov in pravočasno prilagajajo ponudbo konkurenčnim razmeram.