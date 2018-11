Še enkrat se je opravičil in izbrisal profile na družbenih omrežjih

Ni pa to edini primer Bandellijeve komunikacije, ki je odmeval v javnosti. Oktobra je denimo na družbenem omrežju Facebook v polemiki s še enim komenskim županskim kandidatom Sergiom Stancichem poudaril, da podpira drugega kandidata Deana Zalesjaka, ki "bo seveda dobil maksimalno politično podporo, znanje in ministrske informacije".

Bandelli je danes pojasnil, da je "nesporno dejstvo, da imajo župani in občinski svetniki političnih strank, ki so v vladi, lažji dostop do ministrov kot recimo pripadniki drugih strank". Ker ministre poznajo, jih lahko prijateljsko vprašajo za pomoč in tudi hitro dobijo potrebna znanja in informacije, je dejal in dodal, da so "to te informacije, o katerih sem govoril".

Bandelli 'resetiral' svoje profile na družbenih omrežjih

Bandelli pa je po aferi očitno pobrisal vse svoje stare profile na družbenih omrežjih. Tako je zaprl račun na Twitterju ter stari profil na Facebooku, s čimer je samodejno izbrisal vse svoje objave na tem omrežju, tudi sporne. Na novo je odprl profil na Facebooku, ki pa ni odprt za javnost.