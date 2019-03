Bandelli o spornem tvitu: Opravičujem se novinarjem, slabo ste me razumeli

Ruski predsednik Vladimir Putin je po poročanju tujih agencij pred dnevi podpisal sporna zakona, ki sodiščem dopuščata, da kratkotrajno zaprejo ljudi in jim naložijo denarno kazen, če ne spoštujejo oblasti, ter da blokirajo medije zaradi objavljanja lažnih novic. Putin je podpisal zakona kljub opozorilom zagovornikov človekovih pravic, da bo to vodilo v cenzuro in omejitev svobode govora.

Nekdanji kohezijski minister Marko Bandelli, ki je po vrnitvi v poslanske klopi in poslansko skupino SAB tudi podpredsednik parlamentarnega odbora za kulturo, pristojnega tudi za medije, se je na Twitterju odzval z zapisom: "Z veseljem pozdravljam odločitev Rusije s kaznovanjem novinarjev, ki žalijo politike in javne osebe."

Po ostrem odzivu je nato dodal, da vidi, da je bil njegov zapis napačno interpretiran in da represivnega ruskega zakona ne podpira. "To je napaka. Želim, da bi novinarji spoštovali javne osebe in politike na funkciji. Naj pišejo dejstva in ne zavajajoča mnenja, neresnice in laži," je zapisal in se opravičil novinarjem, ki so"slabo razumeli".