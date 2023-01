Bandelli zapušča Gibanje Svoboda: Nisem imel možnosti uveljavljanja pravic

Marko Bandelli je svojo odločitev sporočil na Twitterju, kjer je priložil tudi odstopno izjavo, ki jo je poslal generalni sekretarki Gibanja Svoboda Tamari Kozlovič. V obrazložitvi, zakaj izstopa iz stranke, je zapisal, da mu vse od pripojitve SAB h Gibanju Svoboda ni bila dana možnost uveljavljanja pravic, še manj dolžnosti. "Kot podjetnik in desetletni politično aktivni državljan, bivši župan, minister in poslanec imam željo ustvarjati boljše pogoje za državljane, trajnostni razvoj in rast našega gospodarstva, predvsem pa delovati za šibkejšo kategorijo, kot so upokojenci, in njihove pravice," je zapisal.

Že včeraj je sicer Delo poročalo, da naj bi Bandelli sprejel povabilo stranke DeSUS in se ji pridružil, saj se v omenjeni stranki v kratkem napoveduje oživitev stranke in menjava vodstva.