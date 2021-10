Kako s poslansko plačo do luksuznega avtomobila?

Pozornost javnosti je pritegnil športni cupe znamke Porsche, s katerim se je poslanec SAB Marko Bandelli pripeljal v državni zbor. Ničesar ne skrivam, pravi Bandelli, avto je star 13 let in je rezultat več kot treh desetletij uspešnega podjetništva. V voznem parku Bandellijevih sta sicer še dva nadstandardna avtomobila, mercedes razreda E in BMW X6. Sicer pa Bandelli, kot sam dodaja, ni edini poslanec, ki vozi porscheja.