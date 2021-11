Banka skupaj s podjetniki ustvarja številne zgodbe o …

So soustvarjalci številnih slovenskih zgodb o uspehu.

Zagotovo poznate uspešna slovenska podjetja, kot so Pipistrel, Sensilab, Duol, Iskratel, Ocean Orhids, Sava Turizem … Čeprav so si ta podjetja med seboj zelo različna, je vsem skupno to, da so z različnimi in prilagojenimi financiranji SID banke uspela povečati rast, izboljšati konkurenčnost in razvoj ter razširila poslovanje na nove tuje trge.

Imajo različna financiranja, ki so prilagojena vašim specifičnim potrebam.

Z različnimi vrstami posojil katerih prednosti so raznovrstnost in ugodnost tako lastnih kot tujih finančnih virov, programi z daljšo ročnostjo, večje prevzemanje tveganj, nižje cene storitev in drugi ugodnejši pogoji, SID banka slovenskim podjetjem omogoča, da izkoristijo nove priložnosti, razvijajo nove produkte in storitve, povečajo rast, izboljšajo svojo konkurenčnost ali razširijo svoje poslovanje v mednarodno okolje.

Spodbujajo koncept zelenega in krožnega gospodarstva.

Velik poudarek dajejo projektom, ki omogočajo prehod slovenskih podjetij na bolj krožne in trajnostne poslovne modele, pri čemer so s krožnimi pobudami začeli že več kot desetletje nazaj in tako podjetjem nudijo Financiranje zelenih projektov in projektov krožnega gospodarstva. To potrjuje tudi izdaja zelene obveznice, za katero je SID banka prejela prestižno mednarodno nagrado in preko katere ugodneje financira zelene naložbe v okolje, obnovljive vire energije, čisti transport ter trajnostno upravljanje in urbani razvoj. V postopke financiranja vseh razpoložljivih kreditov so vkomponirali tudi ESG dejavnike (Environment - okoljsko, Social - družbeno, Governance - upravljavsko).