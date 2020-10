Bomo kdaj dobili odgovor, kam in zakaj smo dali več milijard davkoplačevalskega denarja?

Banka Slovenije je pred leti, še v času guvernerja Boštjana Jazbeca, že poskušala preprečiti Računskemu sodišču, da bi brskalo po njihovih papirjih, a si je Jazbečev naslednikPrimož Dolenc nato premislil in zahtevo umaknil. Zato so revizorji začetek lanskega leta vendarle lahko začeli preučevati, kaj se je dejansko dogajalo leta 2013, in po naših podatkih prišli do zelo zanimivih ugotovitev.

Ugotovitve so celo tako zanimive, da so na 400 strani dolgo poročilo, ki je menda najbolj zahtevno poročilo v njihovi zgodovini, dobili kar 120 strani pripomb in pritožb. A kot kaže to ni dovolj, saj si želijo, da revizijsko poročilo ne bi nikoli ugledalo luči sveta.