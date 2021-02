Banke lani s 450,3 milijona evrov dobička po davkih

Medletna rast posojil nebančnemu sektorju se je lani močno znižala, vendar ostala pozitivna. Decembra je znašala 0,2 odstotka medletno in bila najnižja v zadnjih štirih letih. "Rast posojil nebančnemu sektorju je bila pozitivna predvsem zaradi rasti stanovanjskih posojil in posojil tujcem," so ugotovili analitiki centralne banke.

Lani se je bilančna vsota povečala za 3,4 milijarde na 44,65 milijarde evrov. "Glavni dejavnik povečevanja so bile vloge nebančnega sektorja, njihovo izrazito povečevanje, značilno za lani, pa se ob zmanjšanju dinamike kreditiranja kaže v povečevanju stanj najbolj likvidnih oblik terjatev na računih bank pri centralni banki," so navedli.

Posojila podjetjem so od avgusta lani upadala, decembra je medletno zmanjšanje doseglo 1,4 odstotka. K temu je najbolj prispevalo decembrsko zmanjšanje obsega posojil za 186 milijona evrov. Rast posojil gospodinjstvom se je proti koncu lanskega leta še dodatno znižala in medletno decembra znašala le še 0,1 odstotka. "Na hitro zniževanje rasti je vplivalo predvsem medletno upadanje obsega potrošniških posojil (-7,8 odstotka), kar je sovpadalo z negotovimi gospodarskimi razmerami in poslabšanjem epidemioloških razmer ob koncu lanskega leta. Obenem so se, podobno kot v prvem valu epidemije, zmanjšala tudi ostala posojila, ki zajemajo predvsem stanja na tekočih računih (kreditiranje prek kreditnih in plačilnih kartic)," so povzeli in dodali, da je rast stanovanjskih posojil decembra znašala 4,1 odstotka medletno.

Po zmanjševanju nedonosnih izpostavljenosti do septembra lani se je delež teh izpostavljenosti oktobra povečal za 0,1 odstotne točke in do konca leta ostal pri 1,9 odstotka. Porast obsega nedonosnih izpostavljenosti v zadnjih treh mesecih, skupaj za 43 milijonov evrov, vključuje tudi metodološko spremembo v zajemanju obresti nedonosnih kreditov.

"Ocenjujemo, da je tudi brez te spremembe v oktobru in novembru prišlo do dejanskega porasta nedonosnih izpostavljenosti, medtem ko so se decembra spet zmanjšali zaradi povečanih aktivnosti bank za njihovo reševanje ob koncu leta,"so poudarili. Med posameznimi dejavnostmi izstopa naraščanje nedonosnih izpostavljenosti v dejavnosti gostinstva, kjer je delež ob koncu leta dosegel 10,3 odstotka, kar pomeni porast za 2,9 odstotne točke v treh mesecih.

Do porasta je prišlo tudi pri prebivalstvu, in sicer pri potrošniških posojilih, z deležem nedonosnih izpostavljenosti 3,2 odstotka v decembru, medtem ko se je pri stanovanjskih posojilih delež ohranil pri 1,7 odstotka."Porast pri prebivalstvu je prav tako v največji meri posledica metodološke spremembe,"so pojasnili.