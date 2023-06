'Banke so sposobne financirati za okoli 10 milijard evrov investicij'

Bančni sistem je brez posebnih dodatnih naporov sposoben financirati za okoli 10 milijard evrov investicij v zeleni prehod in na druga razvojna področja, je v razpravi na Bančni konferenci ocenil viceguverner Banke Slovenije Primož Dolenc. V bankah in gospodarstvu opozarjajo na prepočasno dinamiko projektov, razne blokade in neodločnost politike.

Po Dolenčevih besedah vsaj kratkoročno razmere v finančnem sistemu in gospodarstvu dovoljujejo optimizem. Obstajajo pa kljub temu tveganja, znana in neznana. Zaostrovanje denarne politike bi tako lahko vplivalo na kakovost kreditnega portfelja, skupaj z dvigovanjem obrestnih mer na depozite bi to lahko v bankah, ki trenutno poslujejo zgodovinsko dobro, spet povečalo dohodkovna tveganja, je član sveta Banke Slovenije povedal na okrogli mizi na današnjem srečanju bančnikov. "A vseeno so razmere bistveno boljše kot pred leti, ko je bila negotovost izredno velika," je ugotavljal. Morali pa bi se v Sloveniji, kjer se pogosto pri investicijah preveč zanašamo na državo, po njegovem mnenju odločiti za pot zasebnih investicij v prave projekte.

icon-expand Banka Slovenije FOTO: Shutterstock

"Banke so trenutno izjemno finančno potentne," je zatrdil predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak. Denar tako po njegovih besedah ni problem, tudi finančnega premoženja je v Sloveniji dovolj, da bi ga lahko usmerili v investicije. A ker se ne premaknemo dovolj hitro in ne znamo sprejemati odločitev, projektov po Brodnjakovih opozorilih ni dovolj ali pa ti niso tako daleč, da bi jih lahko banke financirale. Država in tudi deli civilne družbe se bodo morali preprosto odločiti, ali bodo dovoljevali velike energetske in druge infrastrukturne investicije. "Ni energetskega prehoda brez energetskih projektov ... Ne more neka obskurna skupina ljudi blokirati razvoja," je grmel prvi mož NLB. Glede drugega bloka krške nuklearke je vlado pozval, naj jasno pove, ali je za nadaljevanje rabe jedrske energije. Če ni, pa naj pove, kaj bomo v Sloveniji izdelovali in kako bomo potem živeli. "Če se želimo pogovarjati o razvoju družbe, je treba sprejeti zahtevne odločitve," je bil jasen.

icon-expand Blaž Brodnjak FOTO: Bobo

Tudi prvi mož Nove KBM John Denhof meni, da se v Sloveniji ne premikamo dovolj hitro, postopki trajajo predolgo, kar vpliva na povpraševanje po posojilih za velike projekte in na dinamiko zelenega prehoda. Banke so v svoje strategije vključile trajnostne cilje, a prehod moramo pospešiti, je zatrdil. Niti ob uresničitvi vseh danes načrtovanih naložb podnebnih ciljev ne bomo dosegli, je dodal. "Moramo dvigniti zavedanje gospodarstva in prebivalstva," je prepričan. Zato banke po njegovih besedah igrajo tudi izobraževalno vlogo. Je pa Denhof prepričan, da ima Slovenija vse potenciale, da na trenutne izzive odgovori in si zagotovi nadaljnji razvoj. Generalna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije Vesna Nahtigal je sicer optimistična in zaupa v sposobnost podjetij, da naredijo prave korake. Manj ima zaupanja v politiko. Tako apelira na odločevalce, naj pustijo, da razvoj narekuje stroka, ne vsakokratne politične kalkulacije. Na zbornici so ugotovili, da imajo podjetja veliko pripravljenih investicij v zeleni prehod, še več je načrtov in želja, a izzivov na poti do njih je veliko. Omenila je počasne postopke pri pridobivanju raznih dovoljenj, zaradi katerih je absorbcijska sposobnost gospodarstva manjša. Znova je tudi opozorila na trenutne težave industrije, predvsem energetsko intenzivne. Industrija materialov, kjer je Slovenija močna in ki je pomembna za zeleni in tehnološki prehod, je še posebej pod udarom. Industrija potrebuje stabilne energetske vire, zato je znova izrazila poziv gospodarstva k odločitvi za drugi blok krške nuklearke. "Najprej potrebujemo odgovor, kako in s katerimi viri bomo zeleni in industrijski prehod izpeljali, v nadaljevanju nam kompetentnih ljudi ne manjka," je navedla.

icon-expand Krška nuklearka FOTO: Bobo