Banke so v prvih 11 mesecih lani ustvarile 477,2 milijona evrov dobička

Medletna rast posojil nebančnemu sektorju je novembra z 12 odstotki ostala visoka, obrestne mere pa so se v drugi polovici leta 2022 vidno zvišale. Mesečni prirast k stanju posojil je bil s 147 milijonov evrov precej pod povprečjem 10 mesecev, so v najnovejši publikaciji o poslovanju bank zapisali v Banki Slovenije.

Potrošniška posojila so k novembrskemu mesečnem prirastu kreditov gospodinjstvom prispevala 6,4 milijona evrov, njihova medletna rast pa je bila z 0,4 odstotka po dveh letih in pol znova pozitivna. Novembra se je nadaljevalo zviševanje obrestnih mer za posojila nebančnemu sektorju.

Obrestne mere so se v drugi polovici leta 2022 vidno zvišale tako za posojila podjetjem kot gospodinjstvom. Fiksne obrestne mere za novoodobrena posojila podjetjem so se od začetka leta do novembra v povprečju zvišale za tri odstotne točke, spremenljive pa za 1,5 odstotne točke. Za stanovanjska posojila so se fiksne zvišale za 1,7 odstotne točke, spremenljive za 1,9 odstotne točke, za potrošniška pa za 0,6 in 1,5 odstotne točke, so navedli v centralni banki.

Oktobra zaznano poslabšanje kakovosti dela portfelja bank se je novembra razširilo na več dejavnosti nefinančnih družb, a je skupni delež nedonosnih izpostavljenosti ostal nizek. Ta delež se je povečal v gostinstvu ter strokovnih, poslovnih in tehničnih storitvah, manjši porasti so bili tudi v trgovini. Poslabšanje kakovosti portfelja se je na področju prebivalstva odrazilo pri potrošniških posojilih, v manjšem obsegu in le novembra pa tudi pri stanovanjskih posojilih.