Banke v prvih petih mesecih letos več kot podvojile dobiček

Čiste obresti so od začetka januarja do konca maja dosegle 540,9 milijona evrov, kar je 101,7 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Neobrestni prihodki so bili medtem z 269,8 milijona evrov medletno višji za 20 odstotkov.

Bruto dohodek je bil z 810,7 milijona evrov za 64,4 odstotka višji kot v prvih petih mesecih lani. Neto dohodek, torej po odštetju stroškov, ki so medletno narasli za 17,5 odstotka, pa je bil s 450,8 milijona evrov medletno višji za 141,4 odstotka.